HubSpot, arriva il Chief Customer Officer

HubSpot ha annunciato che Yamini Rangan diventerà il primo Chief Customer Officer della società a partire dall’8 gennaio 2020.

Rangan, laurea in Ingegneria Elettronica, un Master in Ingegneria Informatica e un MBA a Berkeley, viene da Dropbox, dove ha ricoperto sempre il ruolo di Chief Customer Officer. Prima ancora ha trascorso quattro anni a Workday, dove è stata Vice President of Sales Strategy and Operations e ha contribuito a quadruplicare le entrate e ad ampliare l’organizzazione delle vendite.

Nel nuovo ruolo per Hubspot riunirà i team di marketing, vendite e servizi intorno al cliente, creando un’esperienza coerente per aiutare a realizzare la missione di HubSpot, ossia di aiutare la crescita delle aziende.

Per Brian Halligan, cofondatore e CEO di HubSpot, “Le aziende più disruptive di oggi stanno trovando il modo di innovare su come commercializzano, vendono e forniscono servizi ai loro acquirenti, e Yamini ha una comprovata esperienza nel fare proprio questo“.

Come primo Chief Customer Officer di HubSpot, Rangan sarà responsabile della guida di tutti i team incaricati di sviluppare il flywheel di HubSpot per creare un programma che rifletta l’attenzione dell’azienda sulla mitigazione delle renitenze del cliente.

Rangan sarà anche un membro del team di Executive Leadership e fornirà una leadership trasformativa all’interno dell’organizzazione per vendere e consegnare con successo nei mercati di HubSpot.