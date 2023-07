Cloudera Observability ottimizza i costi dell’hybrid cloud

Cloudera, la hybrid data company, ha annunciato l’arrivo di Cloudera Observability, disponibile per tutti i clienti in possesso di Cloudera Data Platform (CDP) in ambienti cloud pubblici o privati.

La soluzione aggiunge nuove funzionalità all’open data lakehouse implementato con CDP, fornendo insight pratici su dati, applicazioni e componenti dell’infrastruttura al fine di ottimizzare i costi, risolvere automaticamente i problemi e migliorare le prestazioni. La governance finanziaria e FinOps consentono di gestire il budget sulla piattaforma CDP per evitare sforamenti e consentire proiezioni di capacità a fini di pianificazione.

“Quando si tratta di gestire i carichi di lavoro che operano nel cloud una delle maggiori sfide per le aziende è ottenere una visione globale della spesa per l’infrastruttura e i servizi”, afferma Fabio Pascali, Regional Vice President Italy di Cloudera. “Con Cloudera Observability i nostri clienti ottengono una visibilità senza precedenti su carichi di lavoro e utilizzo delle risorse per controllare e gestire automaticamente gli sforamenti di budget e migliorare le prestazioni”.

Gli ambienti ibridi e multi-cloud rappresentano il nuovo standard. Con i dati aziendali archiviati sia in sede che potenzialmente su più cloud pubblici, diventa difficile tracciare e gestire il consumo del cloud tra i vari reparti e centri di costo, mantenere la piattaforma stabile e controllata e risolvere i problemi tra queste diverse infrastrutture.

Cloudera Observability affronta queste sfide. La nuova soluzione consente ai clienti di monitorare, comprendere e ottimizzare le loro implementazioni CDP, grazie all’esperienza decennale dell’azienda nelle soluzioni hybrid data. Inoltre, gli utenti beneficiano di azioni automatiche personalizzabili e precostituite per generare avvisi, evitare proattivamente i problemi e ottimizzare i carichi di lavoro.

“Molte aziende hanno problemi con i costi del cloud e faticano a ottimizzarne il valore”, sostiene Nitish Mittal, Partner del Gruppo Everest. “L’approccio di Cloudera ai metadati offre agli utenti di CDP un modo per gestirne i costi, coordinare i carichi di lavoro e identificare potenziali sforamenti delle risorse. Questo aspetto diventerà sempre più cruciale per le aziende che desiderano gestire in modo efficace i propri dati nell’ambito del proprio ambiente Cloud”.

Cloudera Observability è disponibile senza costi aggiuntivi per le sottoscrizioni CDP e aiuta a ottimizzare i data engine più utilizzati, tra cui Hive, Impala e Spark. La versione Premium aggiunge funzionalità di valore, tra cui azioni automatiche personalizzate, insight e risoluzione automatica dei problemi. Il supporto di nuovi data engine e altri componenti della piattaforma verrà aggiunto nel tempo, aggiunge l’azienda.

Cloudera Observability è interoperabile con Apache Iceberg, elemento chiave dell’open data lakehouse di Cloudera fornito tramite CDP. Si tratta di un formato di tabella aperto ad alte prestazioni per tabelle analitiche di grandi dimensioni che conferisce affidabilità ai big data, rendendo possibile il lavoro simultaneo di più motori di calcolo.

L’open data lakehouse di Cloudera aiuta le organizzazioni a eseguire analisi rapide su tutti i dati, strutturati e non, su larga scala. Elimina i silos e consente ai team di dati di collaborare con gli strumenti di loro scelta su qualsiasi cloud pubblico e privato. Cloudera Observability consente di ottenere un risultato più conveniente per l’intera gamma di funzioni della piattaforma CDP, con conseguente miglioramento dell’esperienza degli utenti aziendali. Questo aspetto diventa sempre più importante man mano che le aziende potenziano la gestione a supporto di dati fondamentali per i modelli linguistici di grandi dimensioni e altre iniziative di IA in ambienti ibridi e multi-cloud.

Ulteriori informazioni su Cloudera Observability sono disponibili sul sito di Cloudera.