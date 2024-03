Huawei lancia il white paper su una rete campus a 10 Gbps di alta qualità

Nel corso del summit “Huawei Intelligent Cloud-Network, Accelerating Industrial Intelligence” tenutosi nell’ambito del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Huawei ha lanciato il White Paper sull’implementazione di una soluzione di rete CloudCampus di alta qualità a 10 Gbps, realizzato con il supporto della Wireless Broadband Alliance (WBA).

Questo documento promuove un modello di rete campus che mette al centro la user experience e illustra nel dettaglio la modulabilità della soluzione Huawei High-Quality 10Gbps CloudCampus attraverso tre diversi upgrade dell’esperienza d’uso (wireless, application e O&M), con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione digitale e intelligente delle aziende.

Spinte dalle più recenti tecnologie e applicazioni, le aziende si trovano ad affrontare tre grandi cambiamenti nel corso della loro trasformazione digitale: i terminali completamente wireless, le applicazioni costantemente garantite e l’O&M intelligente. Per stare al passo con questi cambiamenti, le reti campus devono evolversi spostando il focus dalla connettività all’esperienza, sottolinea Huawei.

Le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, aspirano a una maggiore efficienza e riduzione dei costi nelle attività operative. In questo contesto, Huawei risponde alle loro esigenze con il lancio della soluzione High-Quality 10Gbps CloudCampus incentrata sull’esperienza d’uso e caratterizzata da tre diverse possibilità di aggiornamento:

Wireless experience upgrade : il Wi-Fi 7 di Huawei – sostiene l’azienda – è il primo del settore, implementabile in tutti gli scenari e in grado di facilitare l’aggiornamento delle reti wireless. La velocità testata di un singolo terminale arriva fino a 4,33 Gbps, ovvero il doppio di quella del Wi-Fi 6E. Di conseguenza, i file di grandi dimensioni possono essere scaricati in pochi secondi. L’esclusiva tecnologia di pianificazione convergente implementa la pianificazione convergente dei domini spaziali, della frequenza, del tempo e delle applicazioni, migliorando significativamente l’efficienza della concorrenza e supportando corsi VR 4K a 30 canali senza causare vertigini.

Application experience upgrade : l'esclusiva soluzione di garanzia dell'esperienza a livello di applicazione identifica accuratamente 6.000 applicazioni e suddivide in modo elastico il traffico per creare corsie preferenziali ed evitare effetti freeze frame per le applicazioni chiave. Inoltre, il livello VIP consente a questa categoria di utenti di usufruire di corsie di rete esclusive, garantendo un'esperienza di massima qualità.

O&M experience upgrade: consiste nella prima mappa digitale del campus a livello di settore, ovvero una mappa quadridimensionale di reti, utenti, terminali e applicazioni, che visualizza l'esperienza E2E e individua le cause principali dei problemi con un semplice clic, migliorando l'efficienza O&M di 10 volte. Il periodo ottimale di risparmio energetico può essere consigliato automaticamente in base alla previsione dei volumi di traffico, migliorando così l'efficienza energetica e assicurando un risparmio energetico del 30%.

Il White Paper si propone di esplorare le nuove tendenze in fatto di reti campus e delineare in che direzione queste reti si evolveranno, per aiutare le aziende ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale e intelligente. Man mano che nuove tecnologie e scenari applicativi emergeranno progressivamente in futuro, le reti campus a 10 Gbps di alta qualità diventeranno un’infrastruttura centrale e sempre più richiesta dalle aziende. Secondo Huawei, queste reti di nuova generazione guideranno lo sviluppo intelligente di diversi settori e infonderanno nuova vitalità e slancio alla trasformazione digitale delle aziende.

Per ulteriori informazioni e scaricare il White Paper è possibile visitare il sito di Huawei.

Huawei NeoSight, un sistema di gestione convergente di nuova generazione per il mercato B2B

Al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, inoltre, David Shi, Vicepresidente di Huawei ICT Marketing & Solution Sales, ha presentato NeoSight, un sistema di gestione convergente di nuova generazione, leggero e progettato appositamente per il mercato B2B. Il sistema offre un’esperienza di O&M completa, leggera, semplificata e centralizzata, per soddisfare le necessità delle piccole e medie imprese (PMI).

Con la trasformazione intelligente che investe via via più settori industriali in tutto il mondo, le PMI si trovano a dover affrontare numerose sfide, tra cui sistemi isolati, difficoltà nell’individuazione dei difetti e risoluzione non tempestiva dei problemi. Con l’obiettivo di affrontare queste sfide, Huawei ha lanciato NeoSight, sistema di gestione convergente di nuova generazione dal peso contenuto e dai numerosi vantaggi:

Visualizzazione full-stack : la tecnologia Digital Twin è implementata per ripristinare e disporre automaticamente la topologia full-stack senza intervento manuale, consentendo l’utilizzo immediato e la visualizzazione di tutte le connessioni dei terminali.

Assistente O&M : l'assistente AI di eMaster traccia automaticamente i percorsi dei guasti e le cause principali. Ciò semplifica l'O&M e migliora l'efficienza della diagnosi.

O&M mobile: l' app eFly è automaticamente interconnessa per consentire la collaborazione remota con i partner di servizio e rendere le operazioni di O&M efficienti.

Li Sheng, General Manager di Huawei Enterprise O&M System Solution, ha sottolineato l’importanza dell’O&M come processo cruciale per garantire operazioni di servizio stabili, efficienti e sicure. Con NeoSight Huawei mira a lavorare a stretto contatto con i partner premium dell’ecosistema per promuovere la collaborazione aperta e l’innovazione continua in diversi settori, oltre che ad affermare questo sistema di gestione O&M centralizzato come il più affidabile in un’ottica di trasformazione intelligente delle aziende.