Huawei Italia, Massimo Mazzocchini nominato Deputy General Manager

Huawei Italia ha reso noto di aver nominato Massimo Mazzocchini come Deputy General Manager.

Nel suo nuovo incarico, Mazzocchini avrà la responsabilità di sviluppare il business di Huawei Italia tramite le relazioni con il mercato e le sinergie tra le diverse Business Unit, allineare le strutture globali di Huawei per i rapporti istituzionali, coordinare le iniziative di cyber security e sviluppare le relazioni con gli stake holders nazionali.

Presente in Italia dal 2004, Huawei ha due sedi principali e uffici nelle maggiori città, oltre 800 dipendenti, 2 centri di ricerca globali e 5 centri di innovazione congiunta che rappresentano il motore per lo sviluppo della multinazionale nel Paese.

Massimo Mazzocchini approda in Huawei Italia dopo una lunga carriera nel settore della tecnologia che lo ha visto, come ultima tappa, rivestire il ruolo di Vice President per l’area Mediterranea con funzione di Amministratore Delegato di Nokia Italia per oltre 5 anni.

Il manager vanta oltre 19 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni con una vasta competenza nella conduzione dei rapporti con clienti chiave di Paesi come Italia, Cuba, Brasile, Portogallo, Spagna, Malta, Albania, Grecia, Cipro e Israele, e nella gestione di progetti aziendali strategici.

Da quando ha avviato la sua carriera in Siemens nel 2001, ha ricoperto una vasta gamma di ruoli in ambiti quali vendite, con responsabilità di sviluppo sia business che partnership, e gestione aziendale.

Nato a Roma nel 1972, Mazzocchini si è laureato in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Telecomunicazioni, presso l’Università La Sapienza di Roma. E’ sposato e ha un figlio.