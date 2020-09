Huawei crea in Italia un centro di cybersecurity e test

Huawei Italia ha annunciato che a settembre 2021 sarà operativo a Roma un CyberSecurity and Transparency Centre che avrà il compito di facilitare i rapporti fra la società cinese, il governo italiano e le aziende nazionali.

Il centro romano di Huawei si aggiunge a quelli già operativi di Banbury (UK), Bonn, Dubai, Toronto, Shenzhen e Bruxelles, e fornirà ad agenzie governative, tecnici esperti, associazioni di settore ed enti di standardizzazione, una piattaforma per comunicazioni di sicurezza, collaborazione e innovazione sugli standard di sicurezza e i meccanismi di verifica, consentendo di eseguire verifiche di sicurezza e testare le apparecchiature Huawei.

Giuseppe Pignari, Cyber Security Officer di Huawei Italia, ha spiegato in una nota che “i Cybersecurity and Transparency Center fanno parte della strategia che abbiamo seguito fino ad oggi per consentire a clienti, partner, istituzioni e governo italiani di conoscere meglio e verificare come Huawei sta affrontando la sfida della Cyber​​Security in tutti i suoi processi e prodotti“.

Il Cyber Security and Transparency Centre, che sarà operativo a settembre del prossimo anno, si concentrerà su tre aree.

Conoscenza

Il Centro illustrerà le pratiche di cybersecurity end-to-end adottate da Huawei per la sicurezza e la privacy, dalle strategie alla catena di approvvigionamento, alla Ricerca e Sviluppo, fino ai prodotti e soluzioni. Fornirà ai clienti l’opportunità di sperimentare le nuove tecnologie e le relative sfide di cyber​​security. Inoltre sarà disponibile una struttura in cui saranno realizzati workshop, corsi di formazione ed eventi.

Cooperazione

Huawei collaborerà con i partner del settore per studiare e promuovere lo sviluppo di standard di sicurezza e meccanismi di verifica, al fine di facilitare l’innovazione tecnologica nel campo della sicurezza informatica in tutto il settore.

Il Centro si preoccuperà di recepire le richieste in termini di requisiti di sicurezza provenienti dal governo italiano, dai clienti e dal settore, al fine di fornire migliori soluzioni e contribuire allo sviluppo del settore e dell’ecosistema della sicurezza italiani.

Verifica e test

Il Centro di trasparenza per la sicurezza informatica di Huawei sarà aperto ai clienti e alle organizzazioni governative e indipendenti impegnate nei test, che saranno invitati a eseguire verifiche di sicurezza imparziali e indipendenti secondo gli standard e le best practice di cybersecurity riconosciuti dal settore.

I Centri Huawei sono dotati di ambienti di collaudo dedicati per fornire ai clienti e alle terze parti i prodotti Huawei, il software, la documentazione tecnica, gli strumenti di collaudo e il supporto tecnico necessari.

Ciò consentirà ai clienti di eseguire ulteriori verifiche come la revisione del codice sorgente e il controllo dei progetti hardware.