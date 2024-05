Huawei ICT Competition Europe, l’Italia protagonista

Negli scorsi giorni si è svolta ad Istanbul, in Turchia, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione della ‘Huawei ICT Competition Europe 2023-2024’, evento al quale hanno partecipato oltre 200 università e studenti, accademici, funzionari governativi, personalità di rilievo e giornalisti provenienti da più di 10 Paesi europei.

In questa edizione, il team italiano, denominato K Labs Academy, una realtà specializzata in training negli ambiti telco e ICT, e composto da due studenti provenienti dal Politecnico di Torino e uno studente del Politecnico di Milano, si è aggiudicato il primo posto nel round europeo della competizione, risultato che consentirà loro l’accesso diretto alla finale globale, prevista dal 23 al 26 maggio a Shenzhen, in Cina.

Nel dettaglio, il team italiano si è particolarmente distinto nella categoria ‘Cloud Track’. Tra gli altri team premiati, al pari degli italiani, anche quelli assegnati alla MEF University e alla Erzurum University of Technology della Turchia e alla Poznan University of Technology della Polonia.

Quest’anno la competizione, organizzata e promossa da Huawei con il tema ‘Connection, Glory, Future’, ha avuto come obiettivo quello di migliorare le conoscenze nel campo ICT e le abilità pratiche dei giovani studenti in quattro diversi ambiti: innovazione applicata all’IA, networking, cloud e informatica. Alle competizioni nazionali, che hanno poi garantito l’accesso alla fase finale europea, hanno partecipato oltre 700 studenti dislocati in 22 Paesi e oltre 100 università in tutta Europa.

I team che a livello nazionale hanno ottenuto dal primo al terzo posto, hanno poi partecipato alla fase finale regionale e all’evento di premiazione che ha avuto numerosi ospiti illustri, tra i quali il Viceministro della Gioventù e dello Sport della Repubblica di Turchia, il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Istanbul, e molti altri che sono intervenuti e hanno consegnato i premi ai team vincitori. Gli speech di apertura dell’evento sono stati tenuti da una rappresentante dell’UNESCO Global Skills Academy e da un professore dell’Università Politecnica delle Marche.

Jim Lu, President of the European Region e Senior Vice President di Huawei, ha sottolineato nel suo discorso le origini della Huawei ICT Competition, nata solo nel 2015. In solo otto anni, infatti, più di 700.000 giovani talenti vi hanno già partecipato: “Huawei è in Europa, per l’Europa. L’azienda valorizza molto il talento e stima di formare 100.000 persone nei prossimi cinque anni, per aiutarle a realizzare il loro pieno potenziale in ambito tecnologico“.

Nel corso dell’evento, Tide Xu, Chief Strategy Officer di Huawei Europe, ha ricordato ai presenti come lo sviluppo a ridotte emissioni di carbonio e la trasformazione intelligente siano i trend più importanti che guideranno il settore, in un contesto in cui la tecnologia ICT sarà il fattore chiave per raggiungere con successo l’ambizioso obiettivo dell’Intelligent World. In questo contesto, Huawei promuove un’ampia gamma di iniziativa come, ad esempio, le competizioni ICT, gli eventi professionalizzanti e ‘Seeds for the Future’, per promuovere il talento di sempre più studenti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, per colmare il divario digitale, Huawei ha lanciato nel 2019 TECH4ALL, un’iniziativa di inclusione digitale a lungo termine.

Soledad Patiño, Coordinatrice della Global Skills Academy dell’UNESCO, ha affermato: “Iniziative come la Huawei ICT Academy e la Huawei ICT Competition contribuiscono al nostro obiettivo condiviso di colmare il gap digitale e favorire la crescita di individui e comunità in un panorama in continua evoluzione, in cui le competenze digitali sono ormai indispensabili“.

Infine, nel giorno della cerimonia conclusiva, i docenti e gli studenti della Huawei ICT Academy Europe si sono confrontati in un momento dedicato sui next step da adottare per un futuro sempre più digitale ed inclusivo.