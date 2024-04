Huawei ospita in Italia la prima edizione della sua European Partner Conference

Huawei, azienda globale specializzata nella fornitura di infrastrutture ICT, ha ospitato a Como la prima Huawei European Partner Conference, che ha come obiettivo quello di promuovere un solido ecosistema di collaborazione con i propri partner.

L’evento, che ha coinvolto intorno al tema “Grow Together, Win Future” oltre 1.000 partner provenienti da tutta Europa ha costituito l’occasione per consolidare i rapporti di cooperazione con i partner e offrire ai clienti soluzioni e servizi ICT di alta qualità e in linea con le loro necessità.

“Attraverso la nostra offerta di prodotti ICT innovativi intendiamo supportare le imprese locali nel loro processo di trasformazione digitale, velocizzandone i tempi. Insieme, possiamo aiutare l’Europa a realizzare infrastrutture digitali, sviluppare talenti digitali e raggiungere gli obiettivi del Decennio Digitale”, ha dichiarato Jim Lu, Presidente, Huawei Europe.

Huawei ha accresciuto rapidamente il suo ecosistema di partner, arrivando a includere oltre 5.000 realtà tra cui i principali distributori europei, di livello gold silver e a valore aggiunto, e oltre 800 partner associati di servizi o per lo sviluppo di soluzioni.

Tenendo conto della trasformazione digitale e sostenibile attualmente in atto nei settori industriali di tutta Europa, Huawei mira a rafforzare ulteriormente il proprio rapporto di collaborazione con i partner, forte delle performance aziendali stabili e degli ingenti e continui investimenti in ricerca e sviluppo.

Lo scorso anno Huawei ha infatti registrato un fatturato totale di 90 miliardi di euro, con un aumento di oltre il 9% rispetto all’anno precedente, e un investimento in ricerca e sviluppo pari al 23,3%. L’azienda può inoltre contare in Europa su più di 13.000 dipendenti e 27 centri di ricerca e sviluppo presenti in 13 Paesi.

“La nostra strategia a lungo termine mira alla creazione di un ecosistema di partnership aperto, equo e trasparente. Per questo motivo stiamo allocando diversi investimenti finalizzati a favorire un successo condiviso con i nostri partner, dallo sviluppo congiunto dei prodotti alla visibilità E2E, fino all’offerta di forniture rapide e senza rischi di discontinuità. Abbiamo inoltre realizzato una piattaforma di servizi ad hoc e lanciato un nuovo e più efficace sistema di supporto “, ha dichiarato Willi Song, Presidente, Huawei Europe Enterprise Business.

Nell’ottica di rafforzare la propria collaborazione con i partner, Huawei ha anche aggiornato il programma di incentivi e di abilitazione dedicato ai partner, oltre a offrire loro un supporto marketing nell’ambito di opportunità congiunte. “Lavoriamo affinché ci possa essere una collaborazione aperta e vantaggiosa per tutti, con l’obiettivo di crescere insieme ai nostri partner”, ha concluso Song.

Oltre alla strategia europea di Huawei per il mondo enterprise e alla nuova strategia per il 2024 rivolta ai partner, Huawei Cloud ha presentato il nuovo framework di partnership ‘Go Cloud, Grow Cloud’, con l’obiettivo di supportare un numero sempre maggiore di aziende nello sviluppo di ulteriori opportunità di business. Considerando l’importanza della migrazione offline e dei requisiti di archiviazione locale dei dati aziendali, Huawei Cloud ha lanciato la nuova modalità di migrazione Huawei Cloud Stack.

Nel corso dell’evento, Huawei ha inoltre presentato ufficialmente la propria strategia Go-To-Market, con un portfolio di nuovi prodotti ICT negli ambiti data communication, storage e reti ottiche:

una gamma completa di AP Wi-Fi 7 che vanta la prima rete campus multi-GE del settore, oltre che la più flessibile;

il primo sistema di storage active-active del settore dedicato alle piccole e medie imprese, composto da OceanStor Dorado 2000/2100 e OceanProtect X3000, storage e appliance di backup di livello base;

i primi OLT PON 50G, Wi-Fi 7 ONT e Campus in fibra integrale del settore;

nuovi prodotti Huawei eKit dedicati ai distributori.

La Huawei European Partner Conference 2024 è stata infine l’occasione per partner e clienti di condividere le loro storie di successo e si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei partner che si sono particolarmente distinti per i loro risultati nel corso del 2023.