Huawei annuncia un nuovo Centro di Innovazione a Parigi

Huawei ha annunciato l’apertura di un nuovo Centro di Innovazione a Parigi, il cui obiettivo è quello di porsi come piattaforma in grado di favorire ulteriormente la collaborazione tra Huawei e i suoi partner.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’Innovation Day che si è svolto a Parigi nel contesto di Huawei Connect 2023 all’insegna del tema “SME Innovation: Unlocking Europe’s Economic Future”, con la partecipazione di innovatori provenienti da tutta Europa per confrontarsi su come poter meglio collaborare per assicurare il successo delle PMI.

Durante il suo intervento di apertura, Vicky Zhang, Vice Presidente Corporate Affairs di Huawei, ha affermato: “Solo lavorando insieme possiamo dar vita a un ecosistema equo che possa permettere all’economia europea di prosperare“. Insieme alle PMI partner HD Rain e Ubudu, Huawei ha proseguito annunciando l’apertura del nuovo Centro di Innovazione di Parigi.

Kenneth Fredriksen, Senior Vice President di Huawei Europe, ha dichiarato: “Trent’anni fa, anche Huawei era una piccola azienda. Oggi sono pertanto orgoglioso di annunciare che Huawei inaugurerà il suo nuovo Centro di Innovazione di Parigi. Che siate una realtà affermata o una PMI, questo nuovo Centro si tradurrà in una piattaforma di supporto per tutti i nostri partner, affinché possiate prosperare“.

Huawei investirà ogni anno oltre 2 milioni di euro nel Centro di Innovazione di Parigi e aprirà la sua piattaforma composta di oltre 80 scenari industriali ai propri partner. Il Centro incoraggerà la condivisione delle competenze e l’innovazione congiunta, oltre a fornire risorse professionali per l’integrazione, la verifica e il supporto necessario nella fase di go-to-market. Con un sistema di supporto end-to-end per i partner, il Centro di Innovazione costituirà un upgrade del Paris OpenLab di Huawei, che ha già supportato oltre 200 partner dal 2018, sottolinea l’azienda.

Horst Heitz, Presidente della SME Connect Steering Committee, ha condiviso il suo punto di vista su un tema chiave dell’evento, ossia l’importanza della digitalizzazione per le PMI: “Il vantaggio competitivo delle PMI e delle startup risiede nelle loro idee e nel loro approccio innovativo al business e alla tecnologia; tuttavia, per rimanere competitive, devono migliorare le proprie strutture aziendali, i processi interni, la resilienza informatica e molto altro ancora. L’unico modo per farlo è raggiungere una digitalizzazione a 360° e adattarsi al mercato europeo in rapida evoluzione. È qui che possiamo aiutarle a crescere e sostenerle“.

L’idea di una maggiore collaborazione per aiutare le PMI ad avere successo è stata condivisa da diversi leader del settore. Julia Devos, Head of New Champions, World Economic Forum, ha dichiarato: “Le PMI sono la spina dorsale dell’economia e la chiave per un futuro sostenibile. Insieme possiamo creare un sistema di supporto per aiutarle nel far fronte alle sfide e alle opportunità del futuro in modo che possano prosperare“.

François Mercier-Tigrine, Direttore scientifico e co-fondatore di HD Rain, ha ribadito questo concetto: “Le PMI, soprattutto quelle dal focus fortemente tecnologico, sono molto importanti per colmare il divario che sussiste tra lo sviluppo di una tecnologia e la sua implementazione. È in questa fase che le nuove tecnologie hanno bisogno di supporto per il finanziamento e l’accesso ai mercati, ad esempio attraverso partnership con istituzioni e grandi aziende. In questo contesto, il programma Digital InPulse di Huawei è un ottimo esempio di come le grandi aziende possano supportare le PMI nella ricerca di nuove opportunità di business in mercati in cui sono ancora poco conosciute“.

Al termine del suo speech, Vicky Zhang ha aggiunto: “Accogliamo con grande piacere l’opportunità di lavorare con tutti voi – leader del settore pubblico e privato – e di unire le forze per contribuire a stimolare la crescita a livello di business delle imprese più innovative“.