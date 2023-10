HR, Factorial annuncia l’acquisizione di Fuell

Factorial, piattaforma HR all-in-one per le risorse umane a supporto delle PMI, ha annunciato oggi l’acquisizione di Fuell, startup spagnola di gestione delle spese.

Questa transazione segna la prima grande acquisizione ed espansione del prodotto dell’unicorno spagnolo, a sostegno della sua missione di trasformare il settore delle risorse umane e di responsabilizzare i dipendenti ovunque.

Fuell è un’azienda in rapida crescita nel settore della gestione delle spese e offre una soluzione unica incentrata sulla gestione del budget e sulla semplificazione delle attività di back-office, come per esempio il recupero dell’IVA e la categorizzazione delle spese.

Questa acquisizione permetterà ai clienti di Factorial di usufruire di una suite di prodotti migliorata rispetto a quelle esistenti, che si concentravano o sulle risorse umane o sulla gestione delle spese in maniera non integrata. “Questa acquisizione ci permette di fare un ulteriore passo avanti verso la nostra missione di rendere Factorial la piattaforma software di gestione aziendale all-in-one, non solo aggiungendo uno straordinario sviluppo di prodotti finanziari interni, ma anche investendo in soluzioni uniche che hanno dimostrato quanto siano utili e necessarie per la gestione delle risorse umane“, afferma Jordi Romero, fondatore e CEO di Factorial.

Mancanza di soluzioni Pmi all-in-one per una gestione integrata delle risorse umane e delle spese

Factorial ha recentemente iniziato a espandere la sua offerta principale di risorse umane ai servizi finanziari: con l’acquisizione di Fuell può accelerare lo sviluppo di questo prodotto, sottolineando l’impegno dell’azienda nel fornire una piattaforma di gestione aziendale all-in-one per tutto ciò che riguarda i dipendenti.

“Siamo entusiasti di questa nuova acquisizione con il fantastico team di Factorial e di vedere il viaggio di Fuell raggiungere nuove vette“, afferma Eduardo Ortiz de Lanzagorta, fondatore e CEO di Fuell. “La nostra visione è sempre stata quella di rivoluzionare la gestione delle spese per le aziende e, con l’esperienza e le risorse di Factorial, siamo fiduciosi che questa visione potrà essere raggiunta molto più velocemente” aggiunge.

L’intero team di Fuell si unirà agli oltre 1.000 membri del team globale di Factorial come parte dell’acquisizione e continuerà a guidare lo sviluppo del prodotto e il lancio della nuova offerta di gestione integrata delle spese per gli oltre 500.000 utenti di Factorial in tutto il mondo.

Inoltre, questa acquisizione offre un’opportunità promettente per l’espansione della crescita di Factorial oltre la sua offerta di prodotti principali e sfida direttamente gli attori ben finanziati della gestione delle spese in Europa. Il mercato globale del software di gestione delle spese ha un valore di 7 miliardi di dollari e si prevede che sosterrà un CAGR del 9% nei prossimi anni, secondo Fortune Business Insights.

La nuova soluzione in rapida crescita in Europa per la gestione delle spese

Fondata da Eduardo Ortiz de Lanzagorta e Edgar Alvarez nel 2019, Fuell ha registrato una crescita notevole nell’ultimo anno, vantando un aumento su base annua del 250%. La società è sostenuta da Y Combinator e da investitori come Fin Capital, FJ Labs & K Fund, con quest’ultimo che è anche un investitore in Factorial.

Factorial sta acquisendo la totalità delle attività di Fuell in un accordo di cassa e azioni, compresa la sua tecnologia proprietaria, i clienti e il team. I co-fondatori di Fuell continueranno a svolgere il ruolo consulenti dopo l’acquisizione.