Il nuovo ProLiant MicroServer Gen10 Plus di Hpe è un server entry-level compatto, potente, semplice da far funzionare e dal design curato, che l’azienda produttrice indica come progettato in modo specifico per le Pmi nell’era dell’elaborazione data-driven.

Hpe descrive l’ultima versione del suo server entry-level più popolare, ProLiant MicroServer Gen10 Plus, come un prodotto ideale per i piccoli uffici, gli uffici domestici e le piccole imprese con meno di 25 dipendenti, come soluzione che supporti lo spazio di storage e le performance di calcolo richiesti dai processi e dai Pc e dispositivi mobili aziendali, oppure come alternativa o affiancamento al cloud per garantire la disponibilità, la privacy e la sicurezza dei dati.

Si tratta di una soluzione indicata anche alle piccole imprese che desiderano sostituire il Pc con un server, per sfruttare i vantaggi che un server in azienda può dare, in termini di più spazio di archiviazione per file e dati, maggiore produttività grazie ai file memorizzati in una posizione centrale di facile accesso, prestazioni più elevate per le app. Oltre a tutto questo, per le realtà che hanno questa preoccupazione, anche una maggiore tranquillità nel sapere che i file vengono archiviati in modo sicuro in loco e non in una condivisione cloud.

Per quanto riguarda la performance, nella nuova versione Hpe ha aggiornato il MicroServer con l'ultima generazione di processori della serie Intel Xeon E-2200 oppure Pentium G5420, che, secondo il produttore, offrono prestazioni doppie rispetto al modello precedente.

Un altro importante aggiornamento riguarda il supporto per Hpe iLO 5, per semplificare la gestione quotidiana e abilitare funzionalità di sicurezza avanzate. Questo supporto abilita inoltre Hpe InfoSight for Servers, un'intelligenza artificiale che ottimizza le prestazioni e può prevedere e prevenire i problemi. Un iLO Enablement Kit opzionale attiva il remote access management.

Rimanendo in tema di accesso remoto, il MicroServer Gen10 Plus di Hpe è adatto anche per le sedi remote e le filiali dell’azienda, con il supporto di Aruba Instant On. I servizi cloud opzionali di Microsoft Azure o di un managed service provider possono offrire una facile connettività edge-to-cloud.

Dato che il MicroServer è progettato per i piccoli uffici, Hpe lo ha riprogettato in modo che fosse più piccolo (circa la metà delle dimensioni della versione precedente, comunica l’azienda), con un design elegante che possa adattarsi a qualsiasi situazione, posizionato in verticale o in orizzontale.

Maggiori informazioni sul nuovo nuovo ProLiant MicroServer Gen10 Plus di Hpe sono disponibili sulla pagina del prodotto.