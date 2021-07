Hpe potenzia GreenLake con la protezione dati cloud di Zerto

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Zerto, società specializzata nella gestione e protezione dei dati cloud, incon una transazione del valore di 374 milioni di dollari.

Questa acquisizione espande Hpe GreenLake e continua a garantire il passaggio di HPE Storage a un’attività di servizi dati software-defined nativa per il cloud.

La tecnologia di protezione continua dei dati (CDP) di Zerto include ripristino di emergenza, backup e mobilità dei dati in un’unica e semplice soluzione software di protezione e gestione dei dati cloud che copre on-premise, ibrida e multi -ambienti cloud.

Zerto sarà disponibile come DraaS tramite HPE GreenLake Data Services Cloud Console.

Zerto aiuta le aziende a riprendersi in pochi minuti da ransomware, attacchi informatici e altri tempi di inattività non pianificati riportando i dati allo stato originale pochi secondi prima dell’attacco o dell’interruzione. Per farlo replica e migra i dati tra ambienti VMware vSphere e Microsoft Hyper-V e in modo nativo su Amazon Web Services e Microsoft Azure.

I circa 500 dipendenti di Zerto, fondata nel 2009 e con sede centrale a Herzliya, Israele e Boston, servono più di 9.000 clienti, incluse aziende e 350 fornitori di servizi gestiti.

Zerto è un leader del settore nel crescente mercato della replica e della protezione dei dati e del ripristino di emergenza come servizio (DRaaS) in forte crescita.

L’aggiunta di Zerto accelererà la roadmap dei talenti di ricerca e sviluppo di HPE. Insieme, HPE e Zerto sono una combinazione di tecnologia, operazioni cloud e funzionalità go-to-market per semplificare la gestione e la protezione dei dati cloud per la strategia edge-to-cloud delle aziende.

Il team di gestione di Zerto si unirà ad Hpe dopo la chiusura della transazione, che dovrebbe avvenire nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2021 di HPE, soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete. Dopo la chiusura della transazione, Zerto sarà organizzato sotto HPE Storage, riportando a Tom Black, Senior Vice President e General Manager.