Hpe annuncia il nuovo portfolio basato su Amd Epyc 7003

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato le sue nuove soluzioni di calcolo basate su processori Amd Epyc 7003.

Il nuovo portafoglio di server Hpe ProLiant e sistemi Hpe Apollo utilizza il processore AMD Epyc di terza generazione per fornire piattaforme di calcolo che offrono prestazioni, sicurezza, automazione e capacità di gestione remota per supportare una serie di workload critici essenziali per la trasformazione digitale.

Inoltre, Hpe offre il supercomputer Cray EX, anch’esso basato su nuovi Amd Epyc 7003, per alimentare le esigenze di supercomputing di fascia alta, come i sistemi di exascale-class che sono fino a 10 volte più veloci degli attuali supercomputer più potenti.ù

I clienti possono adottare queste ultime soluzioni Hpe utilizzando GreenLake, una piattaforma elastica, pay-per-use, as-a-service che può funzionare on-premises, nell’edge, o in una struttura di colocation.

Hpe GreenLake combina la semplicità e l’agilità del cloud con la governance, la conformità e la visibilità che deriva dal cloud ibrido.

I server Hpe ProLiant forniscono l’intelligenza fondamentale per automatizzare le attività di gestione e ottimizzare le prestazioni di workload per fornire risultati più velocemente.

La famiglia di server fornisce anche versatilità e scalabilità per supportare qualsiasi soluzione per le moderne esigenze IT, come 5G, edge, intelligenza artificiale e analitica utilizzando l’infrastruttura iperconvergente, i container e diverse architetture di CPU e GPU.

I sistemi Hpe Apollo, costruiti appositamente per supportare applicazioni HPC come la modellazione e la simulazione, aiutano le organizzazioni ad accelerare i risultati di business e di ricerca, elaborando grandi quantità di dati e trasformandoli in modelli digitali per le simulazioni di forma e performance.

I sistemi sono anche ottimizzati per le capacità di intelligenza artificiale per migliorare la formazione e aumentare la precisione dei risultati.

La società sta introducendo i sistemi Apollo 2000 Gen10 Plus e Apollo 6500 Gen10 Plus v2 con la terza generazione di processori Amd Epyc.