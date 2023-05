HPE Ezmeral Software accelera e semplifica analytics e AI

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha presentato la prossima evoluzione della piattaforma HPE Ezmeral Software, progettata per aiutare le aziende a sfruttare i dati a livello globale e a distribuire gli analytics su larga scala attraverso una soluzione software-as-a-service (SaaS) per ambienti ibridi multi-cloud.

HPE Ezmeral Software estende le funzionalità di dati e analytics dall’edge al cloud di HPE GreenLake e fornisce le basi per dati e analytics per progetti di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI).

La piattaforma semplificata presenta un’interfaccia utente completamente nuova, una selezione ampliata dei sorgenti di dati e degli strumenti open source più diffusi, l’interoperabilità tra la piattaforma e i suoi strumenti e un’esperienza operativa consistente nel cloud.

Nonostante la crescente domanda riguardo alla creazione di nuovi flussi di entrate ed efficienza grazie ai dati, sottolinea HPE, solo il 24% dei dati aziendali creati nel 2022 è stato sfruttato per l’analytics o è andato ad alimentare i principali workload di AI/ML. Ciò è dovuto a diverse sfide che le organizzazioni di ogni tipo e dimensione devono affrontare oggi: in primo luogo, i dati sono sempre più dislocati su più cloud differenti e su diversi formati e sorgenti di dati.

Inoltre, le aziende sono alle prese con strumenti di analytics e workload che faticano a soddisfare i requisiti di prestazioni, costi e conformità. Infine, le soluzioni basate su cloud pubblico permettono controlli limitati sui dati, costi imprevedibili e rischio di vendor e data lock-in, mentre gli strumenti open source fai-da-te non sono progettati per i requisiti IT e di sicurezza di livello enterprise.

HPE Ezmeral Software fornisce una piattaforma completa di dati e analytics con costi prevedibili e trasparenti, consentendo alle aziende di creare innovazione con fiducia, facendo leva sui dati acquisiti ovunque essi siano. Il nuovo software HPE Ezmeral Data Fabric fornisce le basi per una visione unica e aggregata dei dati in tutte le implementazioni ibride e multi-cloud, in modo che le organizzazioni possano facilmente accedere, analizzare e governare i dati a livello globale.

Il nuovo HPE Ezmeral Unified Analytics Software si fonda su queste basi e offre agli sviluppatori e ai professionisti dell’analytics dei dati un accesso self-service a strumenti open source completamente gestiti e curati per l’intero ciclo di vita dei workload di analytics e AI/ML. Insieme le soluzioni di data fabric e analytics di HPE consentono alle organizzazioni di sfruttare i dati in tutta l’azienda per progetti di analytics e AI/ML che migliorano il processo decisionale e sbloccano nuovi flussi di entrate.

HPE Ezmeral Data Fabric Software consente di accedere a diverse sorgenti e formati di dati, tra cui file, oggetti, tabelle e flussi, nonché a diverse implementazioni di cloud ibrido. Il software è disponibile per la prima volta come offerta SaaS e con una nuova interfaccia utente intuitiva. I clienti hanno a disposizione controlli precisi e una gestione automatizzata dei criteri per ottimizzare il posizionamento dei workload in base a prestazioni, localizzazione dei dati, sovranità sui dati, costi e conformità.

HPE Ezmeral Unified Analytics Software è una nuova offerta completa per il data engineering, il data science e l'analytics dei dati, erogata in modalità SaaS e con un'esperienza self-service. I clienti possono creare pipeline di dati, sviluppare, distribuire e monitorare modelli e visualizzare i dati con tool come Apache Airflow, Apache Spark, Apache Superset, Feast, Kubeflow, MLFlow, Presto SQL e Ray. I nuovi connettori e sorgenti di dati includono Snowflake, MySQL, DeltaLake, Teradata e Oracle. Grazie al software aperto ed estensibile, i team possono facilmente aggiungere applicazioni, sedi e sorgenti in base alle esigenze.

Mentre le offerte di altri player spesso richiedono ai clienti di sostenere costi significativi per spostare i dati nel cloud per l’analisi, HPE Ezmeral Software è ibrido by design e può essere distribuito in ambienti edge, colocation, on-premise e cloud pubblico. L’approccio location-agnostic, ossia ovunque il dato risieda, riduce al minimo i costi di ingresso e di uscita dei dati, consentendo ai clienti di eseguire le analisi dove risiedono i dati e le capacità di calcolo.

“Nonostante il clamore suscitato dalle applicazioni di IA e IA generativa, che stanno trasformando il business, la maggior parte delle aziende fa ancora fatica a inserire queste tecnologie nei propri workflow di base”, ha dichiarato Mohan Rajagopalan, vicepresidente e General Manager di HPE Ezmeral Software. “Le nostre soluzioni si rivolgono allo stato attuale delle organizzazioni, consentendo loro di fare leva sugli strumenti che già utilizzano, in modo da poter concentrare le risorse sull’accelerazione dei loro percorsi di IA, di analytics e di modernizzazione digitale, invece di gestire ingombranti silos di dati o strumenti open source non testati e scollegati”.

Le aziende si rivolgono ad HPE Ezmeral Software per migliori risultati con l’uso di AI/ML

La value proposition e le tecnologie di HPE Ezmeral Software sono state molto apprezzate dai clienti e il portfolio ha registrato una crescita del fatturato a due cifre su base annua nel primo trimestre fiscale, ha messo in evidenza HPE. I clienti utilizzano il software per il rilevamento delle frodi e dei rischi nei servizi finanziari, nella ricerca medica e nell’assistenza sanitaria ai pazienti, nell’analisi della qualità nel settore manifatturiero, nel monitoraggio delle reti nelle telecomunicazioni e nella guida autonoma.

Il mercato dei servizi finanziari è un settore di rilievo per la piattaforma di dati e analytics di HPE. Nomura, un gruppo globale di servizi finanziari, utilizza software di AI e ML per trasformare digitalmente i servizi finanziari e proteggere i propri asset. “La previsione del rischio e il rilevamento delle anomalie sono funzionalità fondamentali per proteggere i nostri mercati finanziari globali. Questi workload richiedono l’acquisizione di quantità massicce di dati che devono essere acquisiti in scala. Con HPE Ezmeral Data Fabric Software, siamo in grado di fornire una piattaforma strategica per acquisire, archiviare e proteggere petabyte di dati finanziari e utilizzarne un sottoinsieme per l’apprendimento automatico”, ha affermato Arnab Chatterjee, vicepresidente, responsabile globale di database, middleware e web engineering di Nomura.

Carestream Health, un’azienda sanitaria globale, realizza software basato sull’intelligenza artificiale per aiutare a migliorare l’assistenza ai pazienti migliorando le immagini mediche utilizzate per la diagnosi. “La nostra missione è fornire ai radiologi quante più informazioni possibili dall’imaging medico, in modo che possano fare diagnosi sicure ed efficaci sui pazienti. Utilizzando gli strumenti di machine learning open source completamente gestiti all’interno del software HPE Ezmeral, abbiamo implementato una piattaforma AI-as-a-service che ha portato a una riduzione del 73% dei tempi di addestramento dei nostri modelli di machine learning”, ha dichiarato John Kopcienski, direttore, Rochester R&D Center, Carestream.

Alliant fornisce ai professionisti del marketing di centinaia di grandi brand soluzioni per i dati sul pubblico che assicurano insight e risultati di valore. Per tenere il passo con la crescita del programmatico piano di advertising digitale e televisivo, Alliant ha voluto migliorare ulteriormente le capacità di elaborazione e delivery, in particolare per quanto riguarda IA e il machine learning.

“I tool di analytics di Alliant sono attualmente implementati on-premise e nel cloud. Il software HPE Ezmeral ci consente di scalare la creazione e la delivery, di ottimizzare il luogo di archiviazione e analisi dei dati e di ridurre i costi attraverso un approccio SaaS e gestito via managed services”, ha affermato William Adam, Chief Technology Officer di Alliant.

HPE assicura nuovo slancio anche agli strumenti open source e all’analytics

Sulla scia del crescente interesse dei clienti per le tecnologie open source gestite, HPE ha inaugurato ad aprile un nuovo Centro di Eccellenza globale (CoE) HPE Ezmeral Software in Grecia.

HPE ha recentemente aperto più di 30 nuove posizioni per ingegneri e sviluppatori software che abbiano competenze ed esperienze approfondite in tool open source, tra cui la piattaforma MLOps, Kubeflow, per potenziare questo nuovo CoE, e ha già coperto con successo la maggior parte dei ruoli.

HPE Ezmeral Data Fabric Software e HPE Ezmeral Unified Analytics Software sono ora disponibili come offerta SaaS da eseguire su qualsiasi infrastruttura o cloud pubblico.

Informazioni più dettagliate sul portfolio aggiornato di HPE Ezmeral Software, son disponibili nel blog di HPE.