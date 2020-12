Hpe Aruba Esp, la piattaforma cloud che abilita la sicurezza dell’edge

In uno scenario come quello attuale in cui le abitudini professionali si stanno adattando a nuove esigenze e in cui è sempre più diffuso il workplace ibrido, un ambiente dove le persone si trovano a lavorare in modalità diverse – in ufficio, a casa, in mobilità – il tema della sicurezza è diventato centrale e in questo ambito opera Hpe Aruba Esp, la prima piattaforma cloud-native del settore basata su AI che prevede e risolve i problemi sull’edge di rete prima che possano verificarsi e permette di estendere l’esperienza del dipendente in un ambiente home office in totale sicurezza.

È costruita su AIOps, sul modello per la sicurezza di rete Zero Trust e su una architettura unificata per ambienti campus, data center, sedi distaccate e di telelavoro che, insieme, danno vita a una piattaforma all-in-one automatizzata per analizzare senza soluzione di continuità i dati in transito attraverso i diversi domini.

Aruba Esp tiene traccia dei parametri SLA, individua le anomalie e si auto-ottimizza identificando e mettendo in sicurezza i dispositivi sconosciuti che si connettono alla rete. Di recente Aruba Esp è stata ulteriormente migliorata con elementi essenziali per garantire una “iper-consapevolezza” dell’ambiente operativo attraverso access point e switch Aruba che agiscono come piattaforme IoT/OT multiprotocollo.

Facendo leva sui dati contestuali generati da Aruba Esp e unificando le reti IoT, IT e OT per raccogliere informazioni di contesto complete, è così possibile creare facility ancora più sicure e adattative che migliorano la produttività; un notevole salto in avanti rispetto a quanto si può ottenere attraverso una connettività elementare e un monitoraggio basato su tecniche di machine learning.

In altre parole, come conferma Alessandro Ercoli, System Engineering Manager di Hpe Aruba Italia, Aruba Esp è una piattaforma dotata del “sesto senso”, che si basa sugli Insight dell’IA per identificare e risolvere rapidamente i problemi prima che possano causare lamentele da parte degli utenti o avere ripercussioni sul business. Inoltre, sottolinea Ercoli, Aruba Esp è un’esperienza che offre un’estrema flessibilità di consumo SaaS e NaaS, grazie ai suoi modelli di finanziamento. In tema di telelavoro è doveroso considerare soprattutto i rischi e le limitazioni derivanti dalla connessione all’ambiente aziendale tramite una rete Wi-Fi home office rispetto all’utilizzo di access point professionali.

Stefano Brioschi, Category Manager di HPE Aruba Italia ha concluso sottolineando che gli eventi della prima metà del 2020 hanno accelerato la necessità per i responsabili IT di adeguarsi ai cambiamenti, per supportare una forza lavoro sempre più flessibile e distribuita. Investire sull’Edge per le aziende è diventata una necessità per poter avere controllo, sicurezza, affidabilità e dati elaborati vicino al device. La strategia di Hpe Aruba è di poter utilizzare implementazioni cloud già esistenti per assistere rapidamente il cliente in questa trasformazione digitale.