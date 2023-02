HPE Alletra 4000: ecco la nuova generazione di data storage server

Progettata per accelerare le iniziative data-driven su qualsiasi scala e con costi ottimali, la famiglia HPE Alletra 4000 rappresenta la prima proposta server-based all’interno del portfolio di soluzioni di infrastruttura dati cloud-native HPE Alletra.

I nuovi modelli HPE Alletra 4000 incarnano la nuova generazione di data storage server, in precedenza sotto il brand HPE Apollo 4000, offrendo una moderna infrastruttura progettata specificamente per rispondere alle richieste di dati in modo sicuro, conveniente e semplice. Questo consente di destinare le limitate risorse umane e finanziarie alle iniziative data driven.

Come afferma HPE, il buon senso ci dice che se non miriamo a nulla, siamo sicuri di raggiungere l’obiettivo. D’altro canto, se puntiamo a tutto, i compromessi che ne derivano ci porteranno a non raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo è certamente quanto accade nell’odierna era data-driven, in cui le aziende cercano di estrarre valore dai loro dati, ma devono affrontare inevitabili compromessi utilizzando un’infrastruttura dati general-purpose.

La verità – secondo HPE – è che questi sistemi non sono progettati per garantire velocità, produttività e capacità di elaborazione ottimali. Le organizzazioni data-driven hanno invece bisogno di un’infrastruttura dati costruita appositamente per archiviare in modo efficiente i dati più importanti, proteggerli ed estrarne valore senza esorbitanti spese di gestione.

HPE Alletra 4000, sviluppato per le applicazioni di dati

Ora è possibile estrarre valore dai dati su qualsiasi scala e con costi ottimali, grazie a data storage server ottimizzati su più livelli: capacità, prestazioni, costi, produttività, assistenza e supportabilità. Grazie ai processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione, i data storage server HPE Alletra 4000 soddisfano un ampio range di carichi di lavoro data-centrici.

I casi d’uso comprendono l’elaborazione dei dati in real-time, la protezione da ransomware, la compliance e l’e-discovery, la videosorveglianza, la diagnostica per immagini, il machine learning (addestramento e inferenza), analytics stream e batch, i repository di contenuti ready-to-share, il consolidamento e l’off-load dei dati e altro ancora.

I data storage server HPE Alletra 4000 garantiscono sicurezza end-to-end per i sistemi e i dati. Il percorso inizia con il supporto di HPE alla sicurezza dalla supply chain, e si estende dall’avvio alla dismissione del sistema. Dal silicio al software, dalla fabbrica al cloud, i data storage server HPE Alletra 4000 sono progettati secondo l’approccio sicurezza Zero Trust senza compromessi, e forniscono una sicurezza IT integrata e scalabile e una maggiore agilità di business.

I data storage server HPE Alletra 4000 possono essere gestiti facilmente in autonomia sulla piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake tramite HPE GreenLake for Compute Ops Management. Grazie a un’esperienza cloud intuitiva, è possibile sfruttare le REST API per automatizzare operazioni di gestione altrimenti complesse.

I sistemi HPE Alletra 4000 possono anche essere fruiti as-a-service con HPE GreenLake per ridurre i tempi di implementazione dei progetti, liberare risorse finanziarie e IT, adeguare i costi alle esigenze aziendali e aumentare la flessibilità finanziaria e la velocità operativa.

Due modelli tra cui scegliere: HPE Alletra 4110 e HPE Alletra 4120

Alletra 4110 è un data storage server 1U all-NVMe dotato di due processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione e fino a 6 TB di memoria DDR5. È progettato per i carichi di lavoro data-centrici più impegnativi in termini di prestazioni, tra cui i data store per il machine learning, i database distribuiti e NoSQL, il Software-Defined Storage ad alte prestazioni e l’infrastruttura iperconvergente ad alta intensità di dati.

Alletra 4120 è un data storage server 2U ibrido-NVMe con uno o due processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione e fino a 6 TB di memoria DDR5. È in grado di gestire un’ampia varietà di carichi di lavoro data-centrici, che comprendono active analytics data lake, Software-Defined Storage, protezione convergente dei dati e deep archive.

I sistemi HPE Alletra 4000 supportano le unità SSD Enterprise e Data Center Standard Form Factor (EDSFF) e SFF. Inoltre, HPE Alletra 4120 supporta unità SAS/SATA LFF per una maggiore produttività.

HPE Alletra 4110 – Fino a 20 SSD NVMe EDSFF o SFF con larghezza banda PCIe Gen5 fino a 315 GB/s per le SSD.

HPE Alletra 4120 – Fino a 24 LFF anteriori con 4 LFF, 12 EDSFF o 6 SFF posteriori, o fino a 48 SFF anteriori con 12 EDSFF o 6 SFF posteriori; fino a 225,6 GB/s di larghezza banda per le unità PCIe Gen5 NVMe, 24 Gb SAS o 6 Gb SATA.

Ulteriori caratteristiche

Le dotazioni tecnologiche d’avanguardia in termini di processori, memoria, I/O, supporti e sicurezza rendono HPE Alletra 4000 un ottimo investimento per il futuro dei propri dati, assicura HPE.

Sia HPE Alletra 4110 sia HPE Alletra 4120 offrono il supporto di GPU e FPGA per accelerare diversi carichi di lavoro. La sicurezza è garantita grazie al blocco fisico della cover, al Logical Configuration Lock, a Secure Boot, a FIPS 140-2 Smart Encryption e Self-Encrypting Drives, e Secure Erase.

HPE Integrated Lights Out 6 (iLO 6) estende la root of trust dell’hardware dalla protezione del firmware dei server alla protezione di alcuni firmware di storage e controller di rete. Inoltre, un modello di autenticazione a 5 fattori garantisce la connessione sicura dei dispositivi a HPE GreenLake Cloud Platform, mentre la crittografia AES-256 protegge i dati dei clienti al suo interno.

Ulteriori informazioni sui prodotti HPE Alletra 4000 sono disponibili sul sito del produttore.