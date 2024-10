HP trasforma il lavoro ibrido: innovazione e collaboration potenziate dall’AI

Si è svolto il 10 ottobre l’incontro stampa “HP Imagine Italy Edition”, l’edizione italiana 2024 dell’evento globale, che ha presentato le innovazioni AI-powered per il Future of Work, con soluzioni e servizi in ambito Personal Systems, Print e Workforce Solutions, illustrate da Giampiero Savorelli, AD HP Italy, Rossella Campaniello, Print Director e Gabriella Saraniti, Commercial Category Manager.

Presente e Futuro: questo il focus dell’appuntamento HP, con l’obiettivo di raccontare le innovazioni annunciate a Palo Alto e mostrare dal vivo alcune recenti novità, che rappresentano una selezione dell’ampia gamma di prodotti e soluzioni al momento disponibili sul mercato italiano per il mondo hybrid. PC, workstation e periferiche progettate in una logica ibrida, grazie all’integrazione di audio, video, webcam 4K e Intelligenza Artificiale, e soluzioni di stampa sempre più funzionali, che consentono di creare, collaborare, comunicare e condividere con flessibilità e semplicità.

Il contesto attuale è caratterizzato dall’evoluzione dell’ambiente di lavoro, con modalità che spaziano dal completamente in remoto al pienamente in presenza, passando per soluzioni ibride e flessibili. Ogni approccio varia da azienda ad azienda, influenzato da fattori come il settore, la cultura, le priorità di business e, in molti casi, il Paese. In questa trasformazione, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale, con conseguenze significative sul rapporto con il lavoro.

“Le aspettative di aziende e lavoratori evolvono costantemente, come evidenziato dal Work Relationship Index 2024 di HP. Il lavoro ibrido presenta nuove sfide e opportunità per le imprese. Da un lato, devono affrontare obiettivi come crescita, produttività, efficienza e gestione IT, con particolare attenzione alla cyber sicurezza; dall’altro, devono rispondere alle richieste di flessibilità e personalizzazione dei dipendenti, per una migliore realizzazione personale e lavorativa”, ha dichiarato Gampiero Savorelli, AD HP Italy.

“In questo contesto, una tecnologia intelligente è fondamentale per affrontare le nuove sfide e migliorare la user experience, stimolando innovazione e crescita. HP supporta le aziende in questo cambiamento con soluzioni tecnologiche sicure e integrate, strumenti di collaboration da remoto e tecnologie basate sull’AI. L’attenzione al benessere dei lavoratori è essenziale per garantire sostenibilità, crescita e innovazione nel mondo del lavoro in trasformazione.”

Stiamo vivendo un periodo di rapidi cambiamenti e da questi cambiamenti derivano incredibili opportunità, soprattutto per ridefinire il modo di vivere e di lavorare. Non si tratta solo di immaginare il futuro, ma di crearlo, di trasformare idee audaci e innovative in realtà, sottolinea HP.

Mentre le aziende sono focalizzate sulla crescita del business e lo fanno promuovendo team più produttivi ed efficienti, i dipendenti sono alla ricerca di una realizzazione sia personale sia professionale. Desiderano di più dalla propria azienda e dalla propria esperienza sul posto di lavoro, vogliono che le loro esigenze specifiche siano soddisfatte e questo include le attrezzature e la tecnologia che hanno a disposizione.

L’impegno di HP è quello di supportare i propri clienti fornendo loro gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo in questo nuovo scenario. Attraverso il proprio portafoglio potenziato, HP premette di sbloccare livelli ancora più elevati di produttività e personalizzazione, poiché l’AI non si limita a semplificare le attività, ma contribuisce a creare esperienze di lavoro più coinvolgenti e su misura per l’individuo.

La solida storia di innovazione, l’ampio portafoglio di prodotti e soluzioni e la fiducia costruita in otto decenni, pone HP in una posizione privilegiata per essere leader in questa nuova era, mette in evidenza l’azienda. La mission è quella di aiutare le aziende ad equipaggiare i propri dipendenti dei giusti strumenti realizzando piattaforme potenziate dall’AI, fornendo tecnologie smart che consentano esperienze personalizzate e creando soluzioni per garantire la migliore collaboration per i team.

HP ha di recente pubblicato la seconda edizione annuale dell’HP Work Relationship Index (WRI), uno studio completo che esplora il rapporto delle persone con il lavoro.