HP Work Relationship Index 2024: gli utenti dell’AI hanno rapporti più sani con il lavoro

HP ha pubblicato la seconda edizione annuale dell’HP Work Relationship Index (WRI), uno studio completo che esplora il rapporto del mondo con il lavoro. Lo studio, che ha preso in esame 15.600 intervistati in 12 Paesi e appartenenti a diversi settori, rivela che il lavoro non funziona ancora veramente.

Solo il 28% dei lavoratori della conoscenza – sottolinea HP – ha un rapporto sano con il lavoro, con un aumento di un punto rispetto ai risultati dello scorso anno. Tuttavia, i nuovi risultati si concentrano su due potenziali soluzioni per migliorare il rapporto con il lavoro: l’intelligenza artificiale e le esperienze lavorative personalizzate.

“Sappiamo che le aspettative dei datori di lavoro e dei dipendenti si sono evolute e crediamo che la tecnologia intelligente sia fondamentale per soddisfare le esigenze della forza lavoro di oggi“, ha dichiarato Enrique Lores, Presidente e CEO di HP Inc. “Il futuro del lavoro sarà sbloccato utilizzando la potenza dell’IA per creare soluzioni ed esperienze che guidino la crescita del business e permettano agli individui di raggiungere la propria realizzazione personale e professionale“.

Nel suo secondo anno, sottolinea HP, lo studio ha continuato ad analizzare gli aspetti del rapporto delle persone con il lavoro, tra cui il ruolo del lavoro nella loro vita, le loro competenze, abilità, strumenti, spazi di lavoro e le loro aspettative nei confronti della leadership. Quest’anno, il WRI rivela un’esigenza universale dei lavoratori della conoscenza: esperienze di lavoro personalizzate.

Almeno due terzi dei lavoratori hanno espresso il desiderio di esperienze lavorative personalizzate, tra cui spazi di lavoro su misura, accesso alle tecnologie preferite e ambienti di lavoro flessibili. Queste esperienze sono fondamentali per migliorare il rapporto con il lavoro e hanno implicazioni positive sia per i dipendenti che per le aziende.

Il 64% dei lavoratori della conoscenza afferma che se il lavoro fosse personalizzato o adattato alle esigenze e alle preferenze personali, si impegnerebbe maggiormente nella crescita della propria azienda. Il 69% dei lavoratori della conoscenza ritiene che ciò migliorerebbe il proprio benessere generale. Il 68% dei lavoratori della conoscenza afferma che ciò li incentiverebbe a rimanere più a lungo con il loro attuale datore di lavoro.

Il desiderio di personalizzazione è così forte che l’87% dei lavoratori della conoscenza sarebbe disposto a rinunciare a una parte del proprio stipendio. In media, i lavoratori sarebbero disposti a rinunciare al 14% del loro stipendio, con i lavoratori della generazione Z che arriverebbero al 19%.

L’utilizzo dell’IA tra i lavoratori della conoscenza è salito al 66% nel 2024, rispetto al 38% dello scorso anno. I lavoratori che utilizzano l’IA ne vedono i benefici, tra cui un rapporto più sano con il lavoro: il 73% ritiene che l’IA renda il proprio lavoro più semplice e quasi 7 su 10 (69%) personalizzano l’uso dell’IA per essere più produttivi, il che indica che l’IA potrebbe essere un ingrediente per sbloccare un’esperienza di lavoro più personalizzata.

Il 60% afferma che l’IA svolge un ruolo chiave nel migliorare il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata, mette in evidenza HP. Il 68% afferma che l’IA apre nuove opportunità per godersi il lavoro. Il 73% è d’accordo sul fatto che una migliore comprensione dell’IA renderà più facile l’avanzamento della propria carriera.

Inoltre, secondo lo studio di HP, i lavoratori della conoscenza che utilizzano l’IA sono più soddisfatti del loro rapporto con il lavoro di 11 punti percentuali rispetto ai colleghi che non la utilizzano. Pertanto, è urgente portare l’IA nelle mani dei lavoratori prima possibile, afferma HP, poiché i non utenti dell’IA hanno mostrato una maggiore paura della sostituzione del lavoro da parte dell’IA, con il 37% che ha espresso preoccupazione, con un aumento di +5 punti rispetto all’anno scorso.

Mentre a livello globale l’indice evidenzia pochi cambiamenti – prosegue l’analisi di HP –, i Paesi che hanno registrato un aumento nell’indice individuale delle relazioni di lavoro hanno visto un leggero miglioramento nei sei fattori chiave di un rapporto sano con il lavoro, in particolare nei fattori Leadership e Realizzazione.

L’indice di quest’anno ha rivelato che la fiducia nella leadership senior rimane un fattore critico per un rapporto di lavoro sano, ma c’è uno scollamento tra il riconoscimento dell’importanza delle competenze umane (ad esempio, mindfulness, autoconsapevolezza, comunicazione, pensiero creativo, resilienza, empatia, intelligenza emotiva) e la fiducia dei leader nella loro capacità di fornire risultati: mentre più del 90% dei leader riconosce i benefici dell’empatia, solo il 44% si sente sicuro delle proprie competenze umane. Solo il 28% dei lavoratori vede costantemente l’empatia da parte dei propri leader, nonostante il 78% la apprezzi molto.

Tuttavia – sottolinea ancora HP –, la ricerca di quest’anno ha evidenziato un punto di forza: le donne leader. In media, le donne leader d’azienda sono più sicure delle loro competenze tecniche (tecniche, informatiche, di presentazione, ecc.) di 10 punti percentuali e più sicure delle loro competenze umane di 13 punti percentuali rispetto alle loro controparti maschili. Inoltre, la fiducia delle donne leader d’azienda in entrambe le competenze è cresciuta nell’ultimo anno (+10 punti nelle competenze umane, +4 punti nelle competenze dure), mentre la fiducia dei leader d’azienda maschi è rimasta stazionaria nelle competenze umane e diminuita negli hard skill (-3 punti).