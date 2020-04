Covid-19, la reazione di Hp: supporto h24 per i clienti

Hp ha annunciato le proprie iniziative a sostegno di partner e clienti, per superare al meglio le impegnative sfide operative e finanziarie derivanti da Covid-19.

Il programma di supporto messo a punto da Hp si estende a tutti i partner del canale commerciale e di vendita al dettaglio nei settori Personal Systems e Print.

Inoltre, offre una serie di incentivi a breve termine, specifici per mercato e per paese, ed amplia le opzioni di engagement virtuale, compreso l’accesso gratuito al supporto di sicurezza informatica e alla formazione on-demand.

Oltre a fornire una varietà di opzioni di finanziamento e di leasing per i clienti finali, la società offrirà ai partner di canale incentivi a breve termine specifici, a seconda del mercato e del paese. Le proposte possono variare in base alla geografia e ai criteri di eleggibilità del partner.

Christoph Schell, Chief Commercial Officer, HP Inc. ha dichiarato che la società americana comprende appieno quanto sia importante ragionare a livello globale e operare a livello locale.

Infatti, invece di adottare un metodo unico per tutti, Hp sta portando avanti un approccio personalizzato e specifico a seconda delle singole dinamiche in evoluzione nei diversi mercati e paesi.

Hp è strutturata per garantire la continuità delle operazioni commerciali anche nelle circostanze più difficili, ed è lieta di poter offrire tutto il supporto necessario ai propri partner e clienti.

Le iniziative comprendono un supporto virtuale gratuito per la sicurezza informatica – oltre a consigli e suggerimenti online, HP offrirà webinar gratuiti ai clienti per lavorare da casa in modo sicuro.

HP Sure Click utilizza una tecnologia avanzata per proteggersi da malware, ransomware e virus presenti in allegati di posta elettronica o siti web dannosi. Inoltre, Hp mette a disposizione, fino a nuova data, la versione HP Sure Click Pro gratuitamente.

Hp pensa anche alla formazione attraverso piattaforme virtuali: Hp University offre sessioni di apprendimento online e on-demand su una varietà di argomenti. I partner possono optare per percorsi di apprendimento digitale online personalizzati, progettati per soddisfare le loro specifiche priorità.

Infine, ma non meno importante, servizio di assistenza clienti in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.