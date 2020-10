Hp Spectre x360 14, convertibile per lo smart working

Hp ha presentato il nuovo Pc convertibile Spectre x360 14, che offre la capacità di visualizzazione di un dispositivo da 15 pollici con la mobilità di form factor di 13,5 pollici. .

È stato inoltre annunciato l’ampliamento della linea di processori Intel Core di 11esima generazione di HP Spectre e HP Envy, con un notevole aumento delle prestazioni e una maggiore durata della batteria, agevolando le rinnovate esigenze di un mondo sempre più proteso verso lo smart working.

Infatti, il Pc è uno strumento essenziale per i molti professionisti e dipendenti che lavoreranno da casa nel prossimo futuro.

Per questo è sempre più necessario che i dispositivi personali siano flessibili, esattamente come l’ambiente in cui gli utenti si trovano a lavorare o imparare.

Meno di un terzo di questi può contare su un ufficio la cui porta può essere chiusa, rendendo così i salotti, le camere da letto e le cucine i “nuovi uffici aperti” del 2020.

Hp sta progettando dispositivi adattivi e smart proprio come il nuovo HP Spectre x360 14, grazie all’uso di funzioni intelligenti – come la gestione delle prestazioni e le nuove caratteristiche audio basate sull’Intelligernza artificiale in grado di anticipare tutte le possibili esigenze dell’utente.0

Spectre x360 14 è il primo modello della gamma dotato di display in formato 3:2 e offre un rapporto screen-to-body del 90,33% e una calibrazione del colore al 100% con un Delta E inferiore a due per colori precisi e realistici.

In opzione è possibile avere un display OLED caratterizzato da un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e un gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Certificato Energy Star e EPEAT Gold, HP Spectre x360 14 si aggiunge al portafoglio Pc più eco-sostenibile di HP, con più di 100 prodotti registrati Epeat Gold in più di 19 paesi.

L’uso di materiali naturali e rinnovabili per realizzare la tastiera dello Spectre X360 14 riduce l’equivalente di quasi 600 kg di combustibile bruciato in emissioni di CO2 durante il ciclo di vita del dispositivo.

Progettato in collaborazione con Intel, HP Spectre x360 14 è stato testato e ottimizzato per soddisfare i requisiti della piattaforma Intel Evo, assicurando che soddisfi le specifiche hardware di Intel e i target in materia di experience in termini di reattività, riattivazione istantanea, durata della batteria e velocità di ricarica.

HP Spectre x360 14 viene proposto con l’ultimo processore Intel Core di 11a generazione.

Con un massimo di 17 ore di durata della batteria, questo dispositivo si adatta a essere sfruttato per il lavoro da casa, grazie anche alla connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0.

Il device supporta anche Thunderbolt 4 per inviare e ricevere file di grandi dimensioni come video, foto e film in pochi secondi. Grazie a HP Quick Drop è possibile trasferire senza problemi i file tra dispositivi e sistemi operativi.

Da questo autunno saranno disponibili anche alcuni notebook HP Spectre e HP ENVY con processori Intel Core di 11esima generazione, grafica Intel Iris Xe e verifica della piattaforma Intel Evo 15, progettati per gli utenti che cercano il meglio in termini di prestazioni, versatilità e mobilità per le loro attività digitali. Questi dispositivi includono HP Spectre x360 13, HP ENVY x360 13 e HP ENVY 13.

Per tutti i modelli, il lancio è previsto per Dicembre 2020.