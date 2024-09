HP reimmagina il futuro del lavoro, con PC e soluzioni AI ad alte prestazioni

In occasione di HP Imagine, HP ha annunciato le più recenti innovazioni dell’azienda, tra cui PC AI di nuova generazione, soluzioni di videoconferenza abilitate all’AI e una soluzione scalabile di condivisione delle prestazioni della GPU per gli sviluppatori AI, tutte progettate per trasformare il futuro del lavoro.

“HP è profondamente ambiziosa nel suo impegno a rimodellare il modo in cui le persone lavorano, promuovendo la crescita, alimentando la creatività e liberando un’innovazione senza limiti“, ha dichiarato Alex Cho, Presidente di Personal Systems di HP Inc. “Stiamo dando vita all’intelligenza artificiale e offrendo nuove e potenti esperienze grazie ai nostri PC AI di nuova generazione, alle soluzioni audio e video avanzate e all’innovativa piattaforma di sviluppo AI“.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le persone percepiscono il lavoro, sottolinea l’azienda. Secondo l’HP Work Relationship Index 2024, il 68% dei lavoratori della conoscenza ritiene che l’AI crei nuove opportunità per apprezzare il lavoro e il 73% ritiene che l’AI renda il loro lavoro più facile. Coloro che utilizzano l’AI sono più soddisfatti del loro rapporto con il lavoro di 11 punti rispetto ai colleghi che non la utilizzano. Il futuro del lavoro richiede pc e soluzioni ad alte prestazioni e dotate di intelligenza artificiale che superino i limiti del possibile, liberando tempo per concentrarsi su ciò che conta.

Stile flessibile e prestazioni senza compromessi: HP OmniBook Ultra Flip

Progettato per i freelance e i creativi, il Next-Gen AI PC HP OmniBook Ultra Flip 14″ è il primo laptop 2-in-1 AI PC di nuova generazione di HP: offre stile, prestazioni e flessibilità senza compromessi per chi cerca la perfetta esperienza di creazione AI, con le seguenti caratteristiche:

Progettato per ispirare : Consente di creare, editare e disegnare su un fattore di forma ultrasottile che passa facilmente dalla modalità laptop a quella tablet e tent. Un display OLED 3K offre un’esperienza visiva coinvolgente per disegnare o rivedere progetti creativi. Permette di personalizzare la generazione di contenuti su quello che l’azienda presenta come il primo PC convertibile AI di nuova generazione al mondo con l’inking e il touchpad aptico . Consente di collaborare con gli altri in modo chiaro e nitido con la fotocamera AI da 9 MP e il Poly Audio del dispositivo.

: Consente di creare, editare e disegnare su un fattore di forma ultrasottile che passa facilmente dalla modalità laptop a quella tablet e tent. Un offre un’esperienza visiva coinvolgente per disegnare o rivedere progetti creativi. Permette di personalizzare la generazione di contenuti su quello che l’azienda presenta come il primo PC convertibile AI di nuova generazione al mondo con . Consente di collaborare con gli altri in modo chiaro e nitido con la del dispositivo. Consumi e prestazioni bilanciati : I creatori di contenuti spesso in movimento possono creare con fiducia su un dispositivo progettato per rimanere silenzioso e mantenere basse temperature, ma allo stesso tempo essere performante. L’OmniBook Ultra Flip sfrutta il processore Intel Core Ultra (Serie 2) con un motore AI dedicato, garantendo fino a 20 ore di autonomia della batteria (riproduzione video in locale) per un’esperienza di creazione senza interruzioni.

: I creatori di contenuti spesso in movimento possono creare con fiducia su un dispositivo progettato per rimanere silenzioso e mantenere basse temperature, ma allo stesso tempo essere performante. L’OmniBook Ultra Flip sfrutta il processore con un motore AI dedicato, garantendo (riproduzione video in locale) per un’esperienza di creazione senza interruzioni. Sicurezza affidabile alimentata dall’AI : HP Wolf Security per i consumatori include un chip di sicurezza unico e un core PC auto-riparante per una sicurezza di livello professionale, che mantiene i dati al sicuro e protegge dalle minacce informatiche. McAfee Smart AI Deepfake Detector rileva l’audio generato dall’AI per avvisare gli utenti di potenziali frodi o disinformazioni.

: per i consumatori include un chip di sicurezza unico e un core PC auto-riparante per una sicurezza di livello professionale, che mantiene i dati al sicuro e protegge dalle minacce informatiche. rileva l’audio generato dall’AI per avvisare gli utenti di potenziali frodi o disinformazioni. Sostenibilità per oggi e per domani: HP si impegna a ridurre l’impatto ambientale e a ottimizzare l’efficienza energetica. L’OmniBook Ultra Flip è costruito con il 90% di metalli riciclati, il 50% di plastica riciclata post-consumo e un design certificato EPEAT Gold with Climate+ ed ENERGY STAR 13.

Un’innovazione per i leader più tecnologici: HP EliteBook X

Per consentire agli esperti di tecnologia e ai consulenti aziendali di affrontare flussi di lavoro intensi sia a livello locale che nel cloud, il PC AI Next-Gen HP EliteBook X 14″ offre efficienza, prestazioni e sicurezza di ultima generazione, in modo che i lavoratori possano dare priorità a ciò che preferiscono, mentre l’intelligenza artificiale si occupa del resto. Come primo EliteBook X nella linea di PC commerciali di HP, questo dispositivo abilità:

Produttività “turbo” : Per gli utenti più esigenti che necessitano di un’elaborazione ad alte prestazioni per la creazione di contenuti, l’analisi dei dati e le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, HP ha sviluppato un’architettura di memoria con ben 8000 Mbps su 64 GB di RAM LPDDR5x per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale ad alta velocità. Il PC sfrutta anche un processore AMD Ryzen PRO di nuova generazione che consente prestazioni NPU fino a 55 TOPS, per i carichi di lavoro più impegnativi. HP Smart Sense , abbinato a un TDP (Thermal Design Power) di 40 W e a due ventole turbo ad alta densità, garantisce una rapida reattività con prestazioni a bassa temperatura e silenziose.

: Per gli utenti più esigenti che necessitano di un’elaborazione ad alte prestazioni per la creazione di contenuti, l’analisi dei dati e le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, HP ha sviluppato un’architettura di memoria con ben 8000 Mbps su 64 GB di RAM LPDDR5x per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale ad alta velocità. Il PC sfrutta anche un processore che consente prestazioni NPU fino a 55 TOPS, per i carichi di lavoro più impegnativi. , abbinato a un TDP (Thermal Design Power) di 40 W e a due ventole turbo ad alta densità, garantisce una rapida reattività con prestazioni a bassa temperatura e silenziose. Collaborazione intuitiva : Consente di condurre riunioni da qualsiasi luogo e presentarsi in modo autentico con il nuovo sensore della webcam potenziato dall’intelligenza artificiale del dispositivo per un rilevamento più accurato della presenza e una regolazione adattiva della luminosità. La regolazione dell’audio di Poly Studio offre un’esperienza di conferenza cristallina con la riduzione del rumore AI e l’HP Dynamic Voice Leveling per ottimizzare la chiarezza della voce.

: Consente di condurre riunioni da qualsiasi luogo e presentarsi in modo autentico con il del dispositivo per un rilevamento più accurato della presenza e una regolazione adattiva della luminosità. La regolazione dell’audio di Poly Studio offre un’esperienza di conferenza cristallina con la per ottimizzare la chiarezza della voce. Protezione all’avanguardia potenziata dall’AI : HP lo descrive come “il PC AI di nuova generazione più sicuro al mondo e il primo con protezione da hacking quantistico”, per proteggere i dati più sensibili senza sacrificare le prestazioni. Wolf Security scarica le attività di sicurezza ad alta intensità del processore sulla NPU per preservare la CPU per la produttività quotidiana. L’ Endpoint Security Controller di HP protegge il dispositivo dall’evoluzione delle minacce e le funzionalità intenzionali sono integrate nel dispositivo, tra cui il rilevamento degli osservatori, che utilizza un sensore della webcam alimentato dall’intelligenza artificiale per avvisare gli utenti quando vengono rilevati sguardi indiscreti e sfocare automaticamente lo schermo, se necessario.

: HP lo descrive come “il PC AI di nuova generazione più sicuro al mondo e il primo con protezione da hacking quantistico”, per proteggere i dati più sensibili senza sacrificare le prestazioni. Wolf Security scarica le attività di sicurezza ad alta intensità del processore sulla NPU per preservare la per la produttività quotidiana. L’ di HP protegge il dispositivo dall’evoluzione delle minacce e le funzionalità intenzionali sono integrate nel dispositivo, tra cui il rilevamento degli osservatori, che utilizza un sensore della webcam alimentato dall’intelligenza artificiale per avvisare gli utenti quando vengono rilevati sguardi indiscreti e sfocare automaticamente lo schermo, se necessario. Innovazioni sostenibili che proteggono il nostro pianeta: Come parte del portafoglio di PC sostenibili, il dispositivo è realizzato in modo responsabile con una piastra termica realizzata con almeno il 50% di rame riciclato e cornici contenenti almeno il 20% di olio di cucina riciclato.

Personalizzazione integrata: HP AI Companion e Poly Camera Pro

I PC AI di nuova generazione di HP sono dotati di AI Companion e Poly Camera Pro, che personalizzano e ottimizzano l’esperienza dell’utente per una maggiore produttività e collaborazione.

Interagire in modo intuitivo : AI Companion utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aiutare le persone ad analizzare i file privati e a scoprire informazioni per perfezionare e creare contenuti o rispondere in modo rapido e preciso a compiti chiave. L’assistente Perform aiuta gli utenti a ottimizzare le prestazioni del PC, a personalizzare le impostazioni e a risolvere i problemi dei prodotti HP.

: utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aiutare le persone ad analizzare i file privati e a scoprire informazioni per perfezionare e creare contenuti o rispondere in modo rapido e preciso a compiti chiave. L’assistente Perform aiuta gli utenti a ottimizzare le prestazioni del PC, a personalizzare le impostazioni e a risolvere i problemi dei prodotti HP. Collaborare in modo chiaro: Poly Camera Pro utilizza la NPU per alimentare funzioni della webcam come Spotlight e Background Blur & Replace per mantenere le prestazioni della CPU in modo più efficiente preservando la durata della batteria.

Aiutare le aziende a sviluppare l’intelligenza artificiale

L’accesso alle GPU è spesso una risorsa scarsa per la risorsa più preziosa di un’azienda, i data scientist e gli sviluppatori di AI. Con la crescita esponenziale dei carichi di lavoro AI, l’81% dei data scientist ritiene che l’AI renda il loro lavoro più soddisfacente. Z by HP Boost risolve il problema della scarsità massimizzando l’utilizzo delle GPU per offrire prestazioni sicure, scalabili e on-demand per soddisfare le crescenti richieste di AI, migliorare la produttività e accelerare lo sviluppo.

Z by HP Boost è una soluzione all’avanguardia nel settore che rivoluziona la condivisione delle GPU nelle workstation HP AI, con le seguenti caratteristiche:

Performance on-demand : Offre accesso immediato alle risorse GPU, con la flessibilità necessaria per eseguire calcoli complessi e gestire dataset di grandi dimensioni.

: Offre accesso immediato alle risorse GPU, con la flessibilità necessaria per eseguire calcoli complessi e gestire dataset di grandi dimensioni. Ottimizzazione enterprise: Offre alle aziende un modo più efficiente per allocare e utilizzare appieno le risorse GPU, riducendo la dipendenza da costose istanze cloud e aumentando la produttività.

Entrambe le soluzioni Z by HP Boost e Z by HP Gen AI Lab ampliano ulteriormente il centro di creazione dell’intelligenza artificiale di HP come soluzione di workstation completa per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Z by HP Gen AI Lab fornisce un livello di fiducia integrato per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per rilevare e correggere i pregiudizi. Grazie alla gestione semplificata dei dati, agli strumenti standardizzati e all’integrazione del trust, il centro di creazione dell’AI di HP massimizza l’efficienza e l’impatto dell’intelligenza artificiale di valore.

Connessione e collaborazione autentiche: video bar Poly Studio, Poly VideoOS e Poly Lens

Le persone – sottolinea HP – lavorano in luoghi diversi durante la giornata lavorativa, in una sala riunioni, alla scrivania o in viaggio. Il 72% dei lavoratori della conoscenza dichiara che è importante avere accesso alla tecnologia più adatta al proprio stile di lavoro. HP offre una gamma di prodotti e soluzioni che facilitano la collaborazione e la produttività delle persone.

L’azienda sta espandendo l’integrazione dell’intelligenza artificiale in ambienti di varie dimensioni e configurazioni di collaborazione. Che si tratti di sale piccole o grandi, BYOD o basate su dispositivi, Windows o Android, video bar o modulari, HP offre esperienze multi-camera e AI-driven per una connessione autentica e una collaborazione migliorata.

Le ultime novità di HP, che vanno ad aggiungersi all’ampio portafoglio di soluzioni di videoconferenza multi-camera abilitate all’intelligenza artificiale, includono le barre video all-in-one Poly Studio X32 e Poly Studio X72 e le barre video USB premium Poly Studio V32 e Poly Studio V72.

L’ultimo software Poly VideoOS 4.4 porta nuove funzionalità AI ai dispositivi già installati nelle sale riunioni. Con l’impostazione live di Poly DirectorAI Perimeter, gli amministratori IT possono configurare in tempo reale i confini intelligenti delle telecamere, assicurando che vengano ripresi solo i partecipanti alla sala riunioni. Poly NoiseBlockAI v2 utilizza la tecnologia di apprendimento automatico e il filtraggio avanzato del rumore per eliminare i riverberi causati da pareti di vetro e superfici riflettenti.

Poly Labs è un nuovo programma che offre ai clienti l’accesso anticipato a funzioni sperimentali. Ad esempio, VoiceScoreAI è una funzione del programma che fornisce un’analisi della qualità dell’audio nelle sale riunioni e suggerisce modi per migliorare l’esperienza complessiva.

HP sta migliorando la sua piattaforma di gestione cloud Poly Lens e l’infrastruttura cloud privata con opzioni più personalizzate e sicure. Poly Lens Premium include funzionalità avanzate come il controllo remoto delle sale per consentire agli amministratori IT di risolvere i problemi da remoto, risparmiando tempo e assistendo gli utenti nelle sale riunioni. Poly CloudConnect for Zoom Rooms offre ai partecipanti la flessibilità di partecipare alle chiamate di Microsoft Teams da Zoom Rooms con un’interfaccia robusta, il supporto di due monitor e la condivisione dei contenuti. Poly PrivateConnect Meeting Control offre maggiore flessibilità e opzioni di configurazione per i clienti in ambienti video sicuri e controllati utilizzando l’infrastruttura cloud PrivateConnect.

HP sta inoltre sfruttando la propria esperienza in ambito audio, video e informatico per portare le videoconferenze a un livello superiore e creare interazioni più significative. HP sta collaborando con Google per portare la tecnologia Project Starline sul posto di lavoro, offrendo una soluzione di comunicazione innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale avanzata e l’imaging 3D per creare un’esperienza coinvolgente che va oltre le tradizionali videochiamate. I partecipanti hanno la sensazione di essere seduti nella stessa stanza, dall’altra parte del tavolo.

Personalizzazione delle esperienze audio e visive

Poiché l’intelligenza artificiale abilita esperienze più coinvolgenti a casa e in ufficio, il ruolo delle tecnologie audio e video non è mai stato così importante, mette in evidenza HP. Il 70% degli intervistati del Work Relationship Index afferma che è importante avere accesso a una tecnologia che consenta a tutti di essere visti e ascoltati indipendentemente dal luogo in cui si trovano. L’ampia gamma di soluzioni audio e video di HP è in grado di fornire a qualsiasi ambiente un’esperienza di lavoro e di svago più accattivante e piacevole che mai.

HyperX Cloud MIX 2 porta la flessibilità a un livello superiore con il suono personalizzato HyperX Signature. Il design delle cuffie over-ear, con morbidi padiglioni in memory foam e fino a 110 ore di durata della batteria tramite Bluetooth, offre comfort e alimentazione per tutto il giorno, perfetti per il gioco in movimento, la musica o le chiamate di lavoro.

La cancellazione attiva del rumore ibrida blocca le distrazioni e la funzione di trasparenza consente di tenere sotto controllo l’ambiente circostante. Doppia opzione wireless: il dongle USB-C da 2,4 GHz e il Bluetooth 5.3 LE Audio assicurano una connettività perfetta. La latenza è bassa per i giochi e le attività più frenetiche, con una comunicazione cristallina grazie ai microfoni potenziati dall’intelligenza artificiale.

Per il successo dei lavoratori di oggi, i nuovi monitor HP Series 5 Pro consentono di aumentare la produttività in qualsiasi ambiente di lavoro, fornendo ampie superfici per i flussi di lavoro AI e frequenze di aggiornamento elevate per la progettazione e la creazione di contenuti assistita da AI. Con otto modelli di dimensioni comprese tra 23,8 e 34 pollici, secondo HP rappresentano la serie di monitor mainstream commerciali più ampia al mondo con 100W di alimentazione USB-C. Il display senza bordi su tre lati con un design a micro-edge ai bordi consente agli utenti di collegare, caricare e alimentare i PC senza problemi attraverso un unico cavo USB-C per dati e video.

Il portfolio Series 5 Pro immerge le persone nell’ambiente di lavoro e aiuta a limitare le distrazioni grazie alla riduzione del rumore AI integrata. È possibile collaborare con fiducia e sicurezza grazie alla webcam Poly Studio 5MP pop-up inclinabile integrata, che protegge facilmente il dispositivo con la funzione Auto Lock & Awake. Questa funzionalità rileva la presenza dell’utente per risvegliare istantaneamente il sistema e oscura o blocca il PC quando l’utente si allontana.