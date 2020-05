HP lancia nuovi Chromebook cloud based e abilita lo smart working

Hp ha presentato una serie di nuovi prodotti: Chromebook e cloud-based, i nuovi device del produttore americano si sposano senza dubbi con la nuova normalità dello smart working.

Del resto, i millenials già in epoca antecedente alla crisi Covid-19 erano largamente favorevoli alla integrazione lavoro-vita privata, e ad oggi almeno il 60% sta usando un proprio device per lavorare da casa, scelta che presenta notevoli rischi per la sicurezza derivanti da dispositivi non gestiti.

Inoltre, sempre secondo Hp, il dipendente medio usa 22 app cloud-based per svolgere il proprio lavoro.

In questa chiave va quindi letto l’annuncio di nuovi laptop e soluzioni progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti aziendali, dimostrando lo sforzo dell’azienda per aiutare le aziende e i lavoratori remoti a rimanere produttivi ovunque si trovino.

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, HP Pro c640 Chromebook Enterprise e HP Chromebook Enterprise 14 G6 sono le risposte di Hp alla nuova normalità del lavoro agile, diffusosi per rispondere alla pandemia da coronavirus ma destinato a rimanere anche in futuro.

HP mt22 Mobile Thin Client e HP ThinPro Go aiutano a guidare le transizioni senza soluzione di continuità verso le aree di lavoro virtuali, soprattutto mentre si lavora da casa.

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise sfrutta le esperienze web immersive, la virtualizzazione desktop, e applicazioni Android con un display edge-to-edge 13.5″ e rapporto 3:2, con il 90.1% di screen-to-body ratio, il più alto mai usato su un Chromebook.

I processori Intel di decima generazione offrono prestazioni di livello, con un sistema di raffreddamento attivo che consente un multi-tasking intensivo di applicazioni e videoconferenze e, al tempo stesso, una durata della batteria fino a 12 ore.

La sicurezza è by design su Elite c1040: HP Sure View Reflect consente di preservare la privacy: con la pressione di un pulsante si riduce drasticamente l’angolo di visuale dello schermo, al punto che da 45 gradi è visibile solo l1,5% dello schermo. Il sensore di impronte digitali integrato e l’interruttore di privacy della webcam integrato forniscono ulteriore sicurezza ad utenti e personale IT.

La connettività può contare su scheda wireless Wi-Fi 6 e sul modulo LTE opzionale.

Infine, la sostenibilità (vero mantra di HP) è abilitata dal coperchio superiore fatto dal 75% di alluminio riciclato, dalla tastiera con il 50% di plastica riciclata e altoparlanti con plastica legata agli oceani. Non a caso questo modello è il primo Chromebook a raggiungere il rating Epeat Gold.

HP Pro c640 Chromebook Enterprise è progettato per consentire agli utenti di navigare facilmente nel lavoro nel cloud.

Il dispositivo è alimentato dalla decima generazione di processori Intel e gli utenti possono dedicare più tempo a lavorare con autonomia fino a 12 ore; inoltre HP Fast Charge ricarica la batteria al 90% in 90 minuti.

HP Pro c640 Chromebook Enterprise ha chassis in alluminio di grande solidità; non a caso hanno superato i rigorosi test MIL-STD24. Inoltre, la tastiera retroilluminata resiste a schizzi fino a 350 ml di acqua.

Anche in questo caso la sicurezza è una priorità, e la HP Privacy Camera con otturatore integrato aiuta a proteggere dagli hack della fotocamera, mentre un sensore di impronte digitali integrato opzionale fornisce un accesso rapido.

Questo device è dotato di Wi-Fi 6; il design lay-flat a cerniera a 180 gradi e la webcam e l’audio integrati consentono una facile collaborazione, e la porta Hdmi integrata elimina la necessità di dongles.

Ulteriore novità presentata è l’HP Chromebook Enterprise 14 G6, riprogettato per offrire prestazioni e valore per la produttività dei lavoratori in prima linea.

La tastiera del portatile può essere pulita con salviette domestiche molto comuni: fattore rilevante, in un periodo in cui l’igiene assoluta sta diventando sempre più la norma.

Gli utenti possono espandere il proprio spazio di lavoro con Hdmi e usb-C.

Per questo modello l’autonomia dichiarata arriva fino a 13,5 ore peraltro coadiuvate dalla funzionalità di ricarica veloce Hp.

Anche in questo caso è presente la HP Privacy Camera e connettività WI-Fi avanzata.

Non solo Chromebook per Hp, ma anche thin client come HP mt22 Mobile Thin Client, progettato appositamente per VDI e affidabilità.

Il nuovo Thin Client di Hp viene proposto come una scelta perfetta per gli utenti Citrix e Vmware.

Il sistema operativo ThinPro di HP fornisce sicurezza multilivello ai dati degli utenti, al dispositivo, e all’identità in combinazione con il self-healing BIOS e HP Privacy.

HP mt22 è il primo thin client di Hp con apertura a 180 gradi, inoltre ha telaio in alluminio stampato certificato MIL-STD.

la cpu è Intel Celeron, e oltre alla connettività Wi-FI è possibile collegare mt22 ad una docking station Usb-C, sfruttando questo device in un ambiente desktop.

Infine, HP ThinPro Go: si tratta di un dispositivo di avvio USB che trasforma PC legacy e personali in dispositivi sicuri per il lavoro.

Questo prodotto consente ai dipendenti di avviare un ambiente OS HP ThinPro su PC da una porta Usb, per un accesso immediato e sicuro alle applicazioni aziendali e ai dati aziendali.