Hp Managed Print Flex, arrivano i servizi di stampa gestiti per il lavoro ibrido

Durante Hp Reinvent, la società americana ha annunciato il lancio di Hp Managed Print Flex, un nuovo piano di abbonamento nel cloud che aiuta le aziende a ottimizzare i costi semplificando la gestione, migliorando la produttività e offrendo flessibilità per scalare o personalizzare in base alle esigenze aziendali. Il suo servizio gestito light-touch rende facile per le aziende preoccuparsi meno della stampa e concentrare più sforzi e budget per far crescere il business.

Passando al cloud, clienti e partner possono selezionare le stampanti più adatte alle loro esigenze e dotare in modo rapido ed efficace i lavoratori in ufficio o a casa della tecnologia di stampa di cui hanno bisogno per essere produttivi. Con lo Smart Pricing Plan di Hp, i clienti non dovranno preoccuparsi se stanno pagando più del necessario poiché il piano si adatta automaticamente di mese in mese per garantire che ottengano l’opzione di costo migliore in base al volume effettivo stampato.

Annunciato in occasione di Hp Reinvent 2021, l’evento globale dei partner virtuali dell’azienda, Hp Managed Print Flex offre ai partner di canale un’opportunità particolarmente interessante per aumentare i ricavi e i profitti di stampa prevedibili senza complessità e rischi attraverso ricavi iniziali su hardware, opzioni di rivendita e commissioni, soluzioni pubblicitarie e abbonamenti ai servizi, trattative più brevi e altro ancora.

HP Managed Print Flex è attualmente in fase di sperimentazione con rivenditori e clienti selezionati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Si prevede che diventerà ampiamente disponibile nella primavera del 2022.