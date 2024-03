HP lancia WEX, la Workforce Experience Platform abilitata dall’AI

In occasione della Amplify Parter Conference 2024, HP ha annunciato servizi e soluzioni nuovi e potenziati che generano valore e consentono ai partner di costruire e far crescere i loro business di servizi e software.

Queste nuove soluzioni includono HP WEX, la prima piattaforma di esperienza digitale abilitata dall’intelligenza artificiale di HP, una nuova offerta di servizi gestiti per i pc, un nuovo servizio di stampa ad abbonamento, un approccio semplificato “good/better/best” ai pacchetti di assistenza HP, nonché servizi e programmi per estendere la vita dei dispositivi e accelerare l’economia circolare.

“Siamo nel mezzo di un cambiamento storico nel modo in cui le persone lavorano“, ha dichiarato Dave Shull, Presidente di HP Workforce Solutions. “Dipendenti felici, motivati e produttivi portano a risultati aziendali migliori, ma creare ambienti di lavoro che consentano e ispirino una forza lavoro dispersa è sempre più difficile. È qui che i nostri partner svolgono un ruolo chiave nel supportare le aziende che stanno attraversando una fase di trasformazione. Oggi HP presenta servizi e soluzioni che consentono ai partner di canale di offrire esperienze di lavoro straordinarie ai loro clienti, creando al contempo flussi di entrate ricorrenti“.

HP presenta Workforce Experience Platform (WEX)

Lo scorso anno HP ha lanciato Workforce Central, uno strumento di gestione del parco macchine che consente ai responsabili IT di scoprire, configurare, monitorare e gestire i dispositivi HP in un’unica posizione. Oggi l’azienda porta la sua visione a un livello superiore con l’introduzione della Workforce Experience Platform (WEX), che offre ai CIO una piattaforma di esperienza digitale abilitata dall’intelligenza artificiale che sblocca il pieno potenziale della forza lavoro e trasforma i dipendenti in una forza inarrestabile di crescita.

WEX viene lanciata con un’interfaccia utente intuitiva progettata per garantire un’esperienza senza soluzione di continuità per i clienti, collegando più servizi in un’unica vista unificata della piattaforma. Sotto la superficie si nasconde una nuova suite di potenti funzionalità che forniscono raccomandazioni basate sulle persone, semplificano il monitoraggio dell’hardware, catturano il sentiment dei dipendenti, riducono il TCO, automatizzano le attività e rafforzano la sicurezza.

La piattaforma offre innanzitutto l’ottimizzazione degli investimenti sui dispositivi grazie ai nuovi modelli AI basati sulle persone. Sfruttando l’intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma WEX è in grado di fornire raccomandazioni tecnologiche personalizzate in base ai pattern di utilizzo e alle esigenze dei singoli dipendenti, migliorando il tradizionale ciclo di aggiornamento dei pc.

Poi, un’integrazione perfetta con gli ambienti multi-OS e multi-vendor esistenti: WEX offrirà presto la possibilità di monitorare gli endpoint su un’ampia gamma di sistemi operativi e dispositivi, tra cui computer, periferiche, stampanti e apparecchiature per videoconferenze, indipendentemente dalla marca o dal produttore.

L’azienda sottolinea poi la collaborazione con Microsoft per potenziare WEX con l’intelligenza artificiale: HP ha recentemente aderito alla private preview dei partner di Microsoft Copilot for Security e lavorerà per integrare WEX con Copilot al fine di automatizzare le attività e aiutare a massimizzare il tempo di attività dei dispositivi per i dipendenti.

HP mette poi in evidenza il miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti grazie al monitoraggio continuo del loro sentiment. I sondaggi “chiavi in mano” di WEX possono migliorare la capacità delle organizzazioni IT di valutare e migliorare continuamente la soddisfazione dei dipendenti nei confronti della loro configurazione digitale. Infine, riduzione del TCO e maggiore sicurezza: WEX può automatizzare le richieste di supporto, riducendo così i costi di assistenza IT. Inoltre, WEX sfrutta HP Wolf Security per ridurre i rischi di sicurezza.

Nuove offerte per accelerare l’economia circolare e prolungare la vita dei dispositivi

HP – afferma l’azienda – sta dimostrando il suo costante impegno nel promuovere un’economia circolare con nuovi programmi che aiutano a prolungare la vita dei dispositivi. Oggi HP ha presentato un nuovo servizio di estensione della vita dei dispositivi che consente ai clienti di ottimizzare gli investimenti IT e ridurre l’impatto sulle emissioni di carbonio migliorando le prestazioni dei dispositivi e massimizzando la vita dei pc HP esistenti. I clienti devono semplicemente spedire i loro dispositivi ai partner di fiducia di HP e riceverli indietro con prestazioni ripristinate e funzionalità migliorate.

Inoltre, HP ha introdotto il suo primo programma Partner Certified Refurbishment. Ora i clienti commerciali possono acquistare dispositivi ricondizionati certificati dai partner HP che sono stati sottoposti a un rigoroso processo di ricondizionamento e a test approfonditi. HP sta anche espandendo il suo programma di ricondizionamento dei pc negli Stati Uniti.

Servizi nuovi e semplificati per rendere più facili le vendite

HP ha semplificato e snellito la propria offerta di servizi per offrire ai partner di canale una maggiore scelta per la creazione e l’implementazione di servizi complementari alle proprie offerte.

Nuovi Managed Device Services (MDS): un nuovo servizio per pc completo e totalmente gestito che include la configurazione e la gestione dei dispositivi, nonché l’assistenza in loco, il monitoraggio proattivo e le raccomandazioni per il miglioramento del parco macchine. Inoltre, HP offre una suite software che può essere facilmente aggiunta al servizio.

Servizi di stampa gestiti (MPS) migliorati: HP sta aggiornando il suo portafoglio di Managed Print Services con l’integrazione di soluzioni software. Inoltre, i Managed Print Services consentono ora l’impostazione di accordi multinazionali.

Nuovo abbonamento ai Managed Print Services (MPS): HP lancia ufficialmente Managed Print Services (MPS) Subscription, un’opzione semplice e flessibile che consente di stampare praticamente ovunque, il tutto attraverso un modello di abbonamento annuale a basso impegno.

Nuovi Toolkit Sales: HP semplifica ulteriormente la vendita di servizi gestiti da parte dei partner di canale con un nuovo kit di strumenti di vendita, che aiuta i partner a creare e far crescere i loro business relativi ai servizi. Infine, offerte di servizi di assistenza radicalmente semplificate: HP introduce nuovi pacchetti di assistenza semplificati per HP Support Services: Essential, Premium o Premium+ Support.