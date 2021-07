Hitachi Vantara acquista Io-Tahoe per la gestione intelligente dei dati

Hitachi Vantara ha acquisito Io-Tahoe, fornitore di soluzioni per la gestione dei dati, già filiale della società energetica britannica Centrica.

Fondata nel 2017, Io-Tahoe unisce data engineering e analytics su un’unica piattaforma aperta ed unificata, consentendo ai diversi gruppi di lavoro di collaborare e innovare più rapidamente.

L’acquisizione di Io-Tahoe è l’ultimo di una serie di investimenti da parte di Hitachi, che rafforza l’ambizione e la strategia dell’azienda di essere leader nella trasformazione digitale dei settori critici delle infrastrutture sociali come l’energia, i trasporti, i servizi finanziari, la sanità e il settore manifatturiero.

Il software di gestione dei dati basato su intelligenza artificiale di Io-Tahoe aiuta i clienti di Fortune 1000 ad affrontare le sfide della gestione dei dati, garantendo la qualità dei dati stessi, il data lineage (per identificare e rappresentare il ciclo di vita del dato), l’approvazione dei flussi di lavoro, la governance e la conformità normativa per ottenere risultati di business significativi.

Le capacità di Io-Tahoe saranno integrate con la Suite Lumada DataOps, sistema flessibile di gestione dei dati che fornisce capacità di integrazione, classificazione ed edge.

Io-Tahoe è guidata da Ajay Vohora, manager con dottorato in Data Science all’Università di Cambridge, che insieme ai collaboratori di Io-Tahoe a New York, in Europa e in India, riporterà al Chief Product Officer di Hitachi Vantara, Radhika Krishnan.

Industrial Iot e cybersecurity: scarica la guida