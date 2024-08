Halide ora scatta foto “zero AI e zero fotografia computazionale” con iPhone

Contrordine: dopo anni di sbornia di fotografia computazionale e di entusiasmo per l’AI applicata alla fotografia, Lux Optics, la società sviluppatrice della popolare app fotocamera professionale per iPhone Halide, lancia un nuovo trend, o meglio, ne rilancia uno vecchio.

Il team di Halide, nel nuovo aggiornamento 2.15 dell’app, ha lanciato qualcosa di diverso da qualsiasi altro prodotto tecnologico nel 2024: uno strumento che utilizza zero AI e zero fotografia computazionale per produrre foto naturali e simili a quelle di una pellicola.

Lux lo ha chiamato Process Zero: fa parte di Halide e trasforma il proprio iPhone in una macchina fotografica classica.

Process Zero è una nuova modalità di Halide che salta il sistema di elaborazione delle immagini standard dell’iPhone. Produce foto con maggiori dettagli e consente al fotografo un maggiore controllo sull’illuminazione e sull’esposizione, spiega Lux. Non si tratta di un filtro fotografico, ma di un vero e proprio sviluppo delle foto a livello di dati grezzi del sensore.

Proprio come la pellicola, le foto di Process Zero sono corredate da negativi (digitali) che consentono un esteso controllo per modificare l’esposizione a posteriori. Proprio come la pellicola, ha una grana. Funziona meglio nelle foto diurne o con illuminazione mista, piuttosto che in quelle notturne. Fortunatamente, a differenza della pellicola, non è necessario alcun prodotto chimico per sviluppare questi negativi: l’app mette a disposizione un solo e semplice controllo dial.

Soprattutto, mette in evidenza Lux, Process Zero è disponibile su tutti gli iPhone che eseguono Halide e iOS 17, non solo sugli ultimi iPhone Pro.

Poiché Process Zero rinuncia agli algoritmi “magici”, presenta dei compromessi, sottolinea altresì il team. Per questo motivo è una nuova scelta in aggiunta al sistema di elaborazione fotografica standard per iPhone di Halide.

Sul blog ufficiale, Ben Sandofsky, co-founder di Lux Optics, illustra in dettaglio il perché il team ha sviluppato questa modalità, quali sono i compromessi e quali le caratteristiche di Process Zero.

Ma non è questa l’unica novità per Halide. Siccome Process Zero include un negativo digitale, piuttosto di lasciare all’utente l’onere di cercare un editor che lo supportasse, il team ha deciso di includere Image Lab, una soluzione unica per lo sviluppo del negativo.

Secondo il team, Image Lab fornisce ad Halide una migliore esperienza da “tutto incluso”. È possibile scattare una foto, modificarla se necessario e condividerla: non sono necessari altri passaggi. Lux ha creato Image Lab anche perché, anche per chi si sente a proprio agio nel lavorare con gli editor RAW, questi possono dare risultati diversi rispetto a Process Zero.

Image Lab non è un editor completo: non contiene manopole per la regolazione del colore o del contrasto, e non si può nemmeno ritagliare. Lux suggerisce di considerare Process Zero + Image Lab come la “fase zero” del proprio flusso di lavoro.

Tuttavia, se si portano i DNG inclusi in Process Zero in un’altra applicazione, questi vengono sviluppati abbastanza bene.

Ben Sandofsky ha anche condiviso che Process Zero può essere considerato il primo passo del percorso del team verso la prossima generazione di Halide, la Mark III. Nel blog post di presentazione di Process Zero, Sandofsky fornisce ulteriori dettagli anche sulla direzione che il team ha intrapreso per la terza generazione di Halide.

In pratica il team ha deciso, con Process Zero, di anticipare il roll out di alcune nuove funzioni della versione Mark III.

I membri di Halide otterranno l’accesso anticipato a un numero ancora maggiore di funzioni della Mark III, oltre a icone esclusive e altre primizie. Per il resto di questa settimana, Lux offrirà l’iscrizione a 11,99 dollari all’anno; a partire dalla prossima settimana, le nuove iscrizioni costeranno 19,99 dollari (chiaramente traslato al corrispondente in euro dell’App Store). Si tratta dunque di un’occasione per ottenere un’iscrizione con uno sconto del 40% e una volta bloccato il prezzo dell’iscrizione, questo non aumenterà, sottolinea Ben Sandofsky.

Per chi non preferisce gli abbonamenti, l’azienda continua a offrire un’opzione di acquisto unico a 60 dollari (69,99 euro in Italia). Anche se tecnicamente si tratta di un acquisto unico per la versione Mark II, Lux ha deciso di includere anche la Mark III.