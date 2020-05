GTT espande l’offerta di servizi gestiti SD-WAN

GTT Communications già serve oltre cento clienti in Europa con la piattaforma edge SD-WAN Silver Peak Unity EdgeConnect, e ha ora aggiunto la piattaforma alla propria offerta di servizi SD-WAN anche per il continente americano.

La tecnologia SD-WAN è fondamentale per le aziende che desiderano connettere in modo sicuro i propri dipendenti in tutto il mondo e a qualunque applicazione presente nel cloud.

I servizi gestiti SD-WAN di GTT puntano a soddisfare i requisiti per le prestazioni ottimali delle applicazioni, la grande efficienza della larghezza di banda e gli alti livelli di sicurezza.

La soluzione SD-WAN gestita offre l’intera gamma di funzionalità SD-WAN, con la flessibilità necessaria a rispondere a norme aziendali e di sicurezza diversificate, e con il vantaggio in termini di prestazioni derivante dalla rete proprietaria IP di livello 1.

La nuova opzione Silver Peak EdgeConnect è ideale per soddisfare le diverse esigenze delle aziende globali che operano con applicazioni complesse e generano traffico geograficamente distribuito.

Inoltre, il servizio gestito di GTT incorpora la funzionalità di ottimizzazione WAN Unity Boost di Silver Peak che può accelerare le prestazioni delle applicazioni e ridurre i costi per i clienti di livello enterprise.

Rick Calder, presidente e CEO di GTT, ha detto di aver incluso l’opzione Silver Peak all’offerta GTT SD-WAN per il continente americano, “perchè vogliamo assicurare che tutti i nostri clienti in tutto il mondo abbiano la stessa ampia scelta di opzioni tecnologiche“.

Unity EdgeConnect consente a GTT di dare una piattaforma edge SD-WAN gestita centralmente e orientata al business.

Il servizio gestito SD-WAN di GTT consente al personale specializzato IT delle aziende di focalizzarsi sull’attività operativa del core business aziendale e fornisce un sostanziale valore aggiunto nella gestione di complesse integrazioni di rete.”

Secondo le proiezioni di mercato di Idc, la domanda delle aziende di livello enterprise per i servizi gestiti SD-WAN dovrebbe aumentare ad un tasso annuale del 26,1% tra il 2019 e il 2023 nel continente americano.