Le innovazioni di Broadcom rendono le aziende pronte per l’Edge AI

Broadcom Inc., che ha recentemente acquisito VMware, ha annunciato oggi sviluppi nel suo portafoglio di prodotti Software-Defined Edge per consentire alle aziende di supportare i carichi di lavoro Edge AI con nuove e migliorate capacità di connettività, deployment e gestione del ciclo di vita, tra cui:

Supporto combinato per connessioni Fixed Wireless Access (FWA) e satellitari nell’appliance VMware VeloCloud Edge 710, oltre alle nuove appliance VMware VeloCloud Edge 720 e 740.

Miglioramenti a VMware VeloCloud SASE, protetto da Symantec, con l’integrazione dei punti di presenza (PoP) di VeloCloud e Symantec.

Miglioramenti al prodotto VMware Edge Compute Stack.

Secondo IDC, la spesa globale per l’edge computing dovrebbe raggiungere i 232 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 15,4% rispetto al 2023. Si prevede che l’edge computing giocherà un ruolo cruciale per la distribuzione delle applicazioni AI. Broadcom sta evolvendo il suo portafoglio Software-Defined Edge per aiutare le aziende a gestire la crescita dei carichi di lavoro AI e non-AI all’edge.

I carichi di lavoro Edge AI vengono distribuiti in località geograficamente disperse per migliorare le operazioni aziendali, ridurre i costi, aumentare le vendite o migliorare la compliance. A differenza dei tradizionali carichi di lavoro IT, centralizzati nei data center, i carichi di lavoro Edge AI, come le telecamere di inferenza video, i sistemi di controllo industriale e altri dispositivi e applicazioni OT (Operational Technology), sono distribuiti localmente e sono largamente autonomi. Vengono orchestrati piuttosto che amministrati, consumano dati nel luogo in cui vengono creati e sono guidati dalle linee di business.

Broadcom definisce l’edge software-defined come un’infrastruttura digitale distribuita per connettere, proteggere e gestire i carichi di lavoro in diversi luoghi, vicino ai punti che producono o consumano dati. Si estende ovunque si trovino utenti e dispositivi: in ufficio, in viaggio, in un sito cellulare, in un negozio o in una fabbrica. Broadcom affronta i tre livelli dell’edge software-defined: l’edge compute stack che ospita le applicazioni e i carichi di lavoro; l’overlay intelligente dove i servizi di connettività e sicurezza operano attraverso la WAN; e il livello di rete sottostante, che esegue il software per la connettività di rete attraverso reti fisse e 5G, fornendo orchestrazione e programmabilità della rete.

“Ci concentriamo sull’abilitare le aziende ad adottare carichi di lavoro Edge AI,” ha dichiarato Sanjay Uppal, vice president and general manager, Software-Defined Edge Division, Broadcom. “Abbiamo annunciato il supporto per connessioni Fixed Wireless Access e satellitari in VMware VeloCloud Edge per offrire connettività critica e combinata per dispositivi OT, nonché per carichi di lavoro edge AI e non-AI. Offriamo alle aziende un approccio unico alla connettività all’edge, consentendo loro di ottimizzare in tempo reale le prestazioni della WAN, ottenere informazioni dalla rete e programmare la stessa. Questa convergenza della rete sottostante consente alle aziende di costruire reti in pochi minuti per supportare i carichi di lavoro di oggi e di domani.”

Supporto integrato per Fixed Wireless Access (FWA) e satellitare per migliorare la connettività dei carichi di lavoro Edge AI

Per rispondere alla necessità di una connettività più robusta per supportare l’edge computing e i carichi di lavoro Edge AI, Broadcom ha annunciato oggi miglioramenti all’appliance VMware VeloCloud Edge 710 e ha introdotto le nuove appliance VMware VeloCloud Edge 720 e 740.

VeloCloud Edge 710 ora fornisce alle aziende una combinazione di connessioni a banda larga, Fixed Wireless Access (FWA) e satellitari per migliorare significativamente il traffico di voce, video e applicazioni in tempo reale, offrendo una connettività migliorata all’edge. Questa connettività combinata fornisce alle aziende una connettività ridondante e sempre attiva per dispositivi e carichi di lavoro edge.

Inoltre, i Communication Service Provider (CSP) possono utilizzare le appliance VeloCloud Edge 710, 720 e 740 per modernizzare ulteriormente la loro infrastruttura e monetizzare i loro servizi offrendo una soluzione premium combinata di SD-WAN, FWA e satellitare ai clienti aziendali a supporto delle loro implementazioni edge. I CSP che utilizzano sia VeloCloud SD-WAN che VMware Telco Cloud Platform beneficiano della capacità di programmare le prestazioni in tempo reale della loro WAN utilizzando gli insight dalla loro rete.

L’integrazione PoP aumenta la connettività aziendale al cloud

Per assistere meglio le aziende nella connettività al cloud, Broadcom ha annunciato oggi l’integrazione iniziale dei punti di presenza (PoP) di VeloCloud SD-WAN con i PoP di Symantec. Questa integrazione automatizzerà ulteriormente l’accesso al cloud senza compromettere le prestazioni e la sicurezza. I clienti di VeloCloud SASE, protetti da Symantec, beneficeranno anche di una maggiore larghezza di banda e disponibilità, minore latenza e copertura globale verso i principali provider di cloud e SaaS.

All’inizio di quest’anno, Broadcom ha annunciato la disponibilità di VeloCloud SASE, protetto da Symantec, una soluzione SASE a single vendor. La soluzione è il risultato di uno sforzo congiunto per integrare le migliori capacità di VeloCloud SD-WAN e Symantec Security Service Edge (SSE), estendendo significativi benefici ai clienti di Broadcom, VeloCloud e Symantec.

Semplificazione del deployment e della gestione del ciclo di vita dei carichi di lavoro Edge AI

La natura distribuita dell’edge presenta numerose sfide per le aziende e i loro team IT, dalla gestione dei dispositivi edge, delle applicazioni e dell’infrastruttura in molteplici, se non centinaia o migliaia, di sedi. Le aziende stanno investendo in soluzioni che consentono il provisioning automatico e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni per accelerare la distribuzione chiavi in mano di ambienti edge sicuri.

Una piattaforma runtime e di orchestrazione ottimizzata per l’edge, VMware Edge Compute Stack offre una gestione senza attriti delle app e dell’infrastruttura edge in molteplici siti con risorse limitate. Con le sue ultime due release, VMware Edge Compute Stack ha fornito capacità critiche per gestire efficientemente l’infrastruttura e le applicazioni, inclusi app e carichi di lavoro Edge AI come gli Small Language Models (SLM) in siti dispersi, tra cui:

Orchestrazione zero-touch: VMware Edge Cloud Orchestrator semplifica il deployment e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni in più siti utilizzando GitOps e desired state management. Automatizzando questi processi, le aziende possono garantire operazioni coerenti ed efficienti, anche con risorse IT limitate.

VMware Edge Cloud Orchestrator semplifica il deployment e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni in più siti utilizzando GitOps e desired state management. Automatizzando questi processi, le aziende possono garantire operazioni coerenti ed efficienti, anche con risorse IT limitate. Architettura pull-based: gli host iniziano sempre la comunicazione con il piano di gestione come keepalive e anche per recuperare eventuali modifiche alla loro configurazione. Questa architettura riduce il carico sul piano di gestione, consentendo di raggiungere una scala molto più elevata.

gli host iniziano sempre la comunicazione con il piano di gestione come keepalive e anche per recuperare eventuali modifiche alla loro configurazione. Questa architettura riduce il carico sul piano di gestione, consentendo di raggiungere una scala molto più elevata. Monitoraggio dell’infrastruttura e delle applicazioni Edge: configura la raccolta e la trasmissione delle metriche per infrastruttura, macchine virtuali e carichi di lavoro basati su Kubernetes. I clienti possono ottenere un monitoraggio completo dell’edge locale in pochi minuti con l’implementazione campione inclusa di strumenti di monitoraggio standard del settore e dashboard pre-built.

Queste capacità semplificano la distribuzione e la gestione dei carichi di lavoro Edge AI, consentendo alle aziende di realizzare più rapidamente i benefici aziendali dei loro investimenti nell’Edge AI, sottolinea l’azienda. La recente release di VMware Edge Compute Stack 3.6 ha introdotto nuove funzionalità per rendere ancora più facile la distribuzione e la gestione dell’edge su larga scala.

“Siamo in sintonia con l’approccio Edge AI di Broadcom,” ha dichiarato Keith Bradley, vice president, IT e Security, Nature Fresh Farms. “Ci affidiamo a dispositivi IoT all’edge – nelle nostre serre e in altre strutture – per monitorare e raccogliere dati utilizzati per mantenere in salute milioni di piante in crescita. Le capacità di connettività 5G e a banda larga di VMware VeloCloud SD-WAN ci consentono di collegare e unire tutte le nostre strutture in Canada e negli Stati Uniti, mentre VMware VeloCloud SD-Access fornisce connettività, prestazioni e sicurezza costanti ai dispositivi IoT distribuiti in località remote. Grazie a queste soluzioni, abbiamo ridotto i tempi dal campo alla tavola, offrendo ai nostri clienti prodotti di qualità superiore e dal sapore migliore.”