Grid, la piattaforma di training su cloud dei modelli di machine learning

Grid è una startup americana con headquarter a New York specializzata in intelligenza artificiale: tra i suoi fondatori c’è anche William Falcon, il creatore del popolare framework PyTorch Lightning.

Il fulcro dell’attività di Grid è di consentire alle aziende di tutte le dimensioni di addestrare modelli di intelligenza artificiale allo stato dell’arte su centinaia di GPU e TPU cloud, dai loro laptop. L’obiettivo è dunque quello di semplificare la ricerca sull’intelligenza artificiale scalabile in modo che quando una rete diventa complessa il codice non lo faccia, e che le imprese possano focalizzarsi sul machine learning e non sull’infrastruttura.

La piattaforma di training di modelli di Grid è progettata per poter avviare il lavoro in modo semplice e rapido. Si installa la Grid CLI e si effettua il login con il proprio account GitHub, dopodiché si può eseguire il training sul cloud in maniera fluida e trasparente dal proprio portatile, con un solo comando, spiega il team di Grid.

È poi possibile monitorate e gestite la propria infrastruttura di training con la web app o la CLI di Grid, nonché analizzare gli esperimenti con Tensorboard o altro logger.

Quella che Grid offre ad analisti, sviluppatori e ricercatori è un’infrastruttura al 100% managed, che consente di effettuare il training su CPU, GPU o TPU nel cloud. È progettata con in mente gli utenti di Lightning, con cui condivide la filosofia improntata alla potenza ma anche alla semplicità e usabilità; ma il team assicura che va bene con altri framework che si preferisce utilizzare.

Inoltre, sottolinea il team, dati e artefatti dell’utente rimangono sulla sua infrastruttura, Grid si limita ad orchestrare.

La piattaforma non è ancora disponibile al momento: Grid ha aperto sul proprio sito una waitlist alla quale ci si può registrare per richiedere un early access.