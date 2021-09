Google Workspace visualizza i file di Microsoft Office incorporati

La società di Mountain View ha reso noto che, grazie a un update di Google Workspace, ora è possibile visualizzare i file di Microsoft Office incorporati nei documenti quando si lavora con i file di Office in Google Docs, Fogli e Presentazioni.

Questa funzione permette agli utenti di visualizzare i file in modalità anteprima, nonché di copiare un file incorporato direttamente in Drive, o di scaricarlo.

Google ha implementato questa funzione in risposta al feedback dei suoi utenti sul fatto che fosse importante poter accedere ai file incorporati nei propri documenti di Microsoft Office.

La nuova funzione ora abilita la possibilità di accedere ai file di Office incorporati nei propri file di Office esistenti, dall’ambiente di Docs, Sheets e Slides, per un’esperienza di lavoro senza soluzione di continuità e priva di attriti.

Questa funzione – ha specificato Big G – è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, così come per i clienti G Suite Basic e Business. Ed è disponibile anche per gli utenti con account Google personali.

Il rilascio, come avviene di consueto per gli aggiornamenti di Google Workspace, è graduale, quindi la funzione potrebbe non essere immediatamente accessibile, ma visibile tra qualche giorno.

Sono diversi gli aggiornamenti per la produttività che la società di Mountain View ha introdotto in Google Workspace di recente.

È stata resa generalmente disponibile la funzionalità che consente di contrassegnare PDF, immagini e file di Microsoft Office come disponibili offline, in modo da poterli aprire senza problemi dal browser anche quando non si è connessi a Internet o la connettività non è stabile, quando si usa Google Drive web sul desktop.

Un’altra nuova funzione riguarda Google Calendar, che ora consente agli utenti di visualizzare come viene impiegato il loro tempo tra riunioni e collaboratori, verificando quanto tempo si passa nei meeting e con chi.