Google Drive: file Microsoft Office, PDF e immagini disponibili anche offline

Google Drive, come è noto, è il servizio web di Big G in cui è possibile memorizzare i propri documenti, che siano Google Docs, Fogli, Presentazioni, PDF, immagini o innumerevoli altri tipi di file supportati dalla piattaforma.

Si tratta di un servizio web basato sul cloud computing ma Google ha introdotto delle opzioni per far sì che gli utenti potessero rendere i loro file più importanti accessibili anche quando la loro connessione Internet non fosse disponibile.

Nel 2019 la società di Mountain View aveva lanciato una beta che ha permesso agli utenti di contrassegnare i tipi di file non Google, come PDF, immagini e file di Microsoft Office, disponibili offline quando usavano Google Drive sul web.

Ora, Google ha reso questa funzionalità generalmente disponibile. Quando si contrassegnano questi file come disponibili offline, è possibile aprirli facilmente dal browser anche quando non si è connessi a Internet.

Gli utenti ChromeOS possono ora anche utilizzare l’app Files, facilmente accessibile sui loro Chromebook, per selezionare i file di Google Docs, Sheets e Slides per essere disponibili quando sono offline.

Questo accesso semplificato elimina la necessità di aprire Google Drive o Google Docs per selezionare i file per renderli disponibili offline.

Con questa funzionalità ora ufficialmente rilasciata gli utenti possono accedere ai loro file importanti che hanno su Google Drive mentre sono offline, come quando sono in viaggio o quando la connettività Internet è scarsa o del tutto assente.

Naturalmente file non di Google – come i PDF, le immagini e i documenti di Microsoft Office – dovranno essere aperti utilizzando le applicazioni idonee installate sul computer, attraverso Google Drive web, quando sono offline.

Questa funzione – mette inoltre in evidenza la società di Mountain View – è disponibile per Google Drive per gli utenti desktop. Ed è disponibile per tutti i clienti Google Workspace, così come per i clienti Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic e Business. Nonché, anche per gli account personali.