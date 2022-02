Google, nuovo Search Ads 360 per le campagne di marketing

Search Ads 360 è la piattaforma di gestione degli annunci di ricerca di Google, che aiuta agenzie, imprese e marketer a gestire le campagne di search marketing attraverso più motori e canali.

Per aiutare gli inserzionisti a gestire le campagne in modo ancora più efficiente, Google ha ora lanciato il nuovo Search Ads 360.

L’intenzione di Google con questo aggiornamento è quella di rendere la piattaforma più facile da usare grazie a una nuova interfaccia utente. Così come di aggiungere il supporto per più funzioni dei motori di ricerca e tipi di campagne.

I marketer hanno ora un supporto immediato per la maggior parte delle nuove funzionalità di Google Ads e un supporto migliorato per altri canali e motori di ricerca, come Microsoft Advertising e Yahoo! Japan.

Google ha anche sviluppato nuove funzionalità enterprise che sono disponibili solo nel nuovo Search Ads 360, per fornire nuovi modi di centralizzare e scalare le attività quotidiane attraverso i motori e gli account.

La società di Mountain ha sottolineato di aver riprogettato e ricostruito Search Ads 360 utilizzando la stessa tecnologia che alimenta Google Ads.

Search Ads 360 sarà ora in grado di gestire ed elaborare ancora più dati, pur rimanendo conforme a rigorose linee guida sulla latenza, per offrire una user experience veloce.

E, a proposito di user experience, il look and feel rinnovato ricorda da vicino gli strumenti dei motori di ricerca come Google Ads e Microsoft Advertising, piattaforme con cui molti utenti di Search Ads 360 hanno familiarità. Ciò rende la navigazione più veloce e facile per i marketer aziendali nella loro attività di gestione delle campagne.

Il supporto migliorato per le funzionalità dei search engine consentirà inoltre di sprecare meno tempo per passare da una piattaforma di advertising all’altra, in modo che ci si possa concentrare sul proprio lavoro, con tutto ciò che serve in un unico posto.

Google ha anche aggiunto una serie di funzionalità uniche al nuovo Search Ads 360.

Per esempio, il nuovo Search Ads 360 migliora i flussi di lavoro aziendali offrendo nuovi modi per centralizzare e scalare i task quotidiani e le attività chiave, come la gestione delle campagne, le regole automatiche e le etichette. E ora sarà possibile fare queste modifiche su più inserzionisti allo stesso tempo.

Gli attuali clienti di Search Ads 360 – mette poi in evidenza Google – usano funzioni di costruzione automatica delle campagne come inventory management e ad builder, per gestire in modo efficiente il marketing su scala.

Nel nuovo Search Ads 360 queste diventeranno una singola funzione unificata chiamata Templates.

Questa funzionalità dovrebbe essere disponibile entro l’anno, e consentirà di attivare i dati aziendali attraverso gli account dei clienti per costruire e aggiornare automaticamente gli ad su scala, utilizzando il proprio data feed.

Un’altra funzionalità del nuovo Search Ads 360 è Performance Center, un miglioramento della funzione di budget management che offrirà di più della semplice gestione dei budget.

Anche questa funzione dovrebbe diventare completamente disponibile più avanti nel corso dell’anno, e consentirà di incorporare capacità di pianificazione aziendale come una migliore previsione tra i motori di ricerca, con cui sarà possibile esplorare diversi scenari ipotetici per pianificare i media budget.