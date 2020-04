Google Meet, il prodotto di videoconferenza premium di Big G, diventerà gratuito per tutti, con disponibilità nelle prossime settimane.

A ufficializzare la decisione è stato Javier Soltero, Vice President & GM della G Suite di Google, sul blog ufficiale dell’azienda dedicato alla soluzione di videoconferenza molto utilizzata dalle imprese e nel mondo education.

Ricordiamo che Google aveva già reso disponibile Meet gratuitamente, e poi prorogato l’offerta fino al 30 settembre, per scuole, imprese e privati utenti della G Suite.

Ora questa possibilità verrà aperta a tutti, via web e mediante le app mobili per iOS e Android.

Peraltro, questo annuncio arriva in un periodo in cui Google ha impresso un’accelerazione al rilascio di nuove funzionalità nello strumento, per renderlo ancora più utile, evidentemente in considerazione dell’intenso utilizzo delle soluzioni per lo smart working che viene fatto in questo periodo.

A partire dall'inizio di maggio, ha dunque spiegato Javier Soltero, chiunque disponga di un indirizzo email potrà iscriversi a Meet e usufruire di molte delle stesse funzionalità disponibili per gli utenti business e education, come la pianificazione e la condivisione dello schermo in modo facile e i layout che si adattano alle preferenze dell’utente, inclusa la vista a griglia espansa.

L’unico prerequisito richiesto sarà che l’utente, per effettuare il sign-in in Meet, dovrà disporre di un account Google. I meeting, ha spiegato Google, sono limitati a 60 minuti nella versione gratuita, ma l’azienda ha annunciato anche che non applicherà questo limite temporale fino al 30 settembre.

Da gennaio, ha inoltre reso noto Javier Soltero, Google ha registrato un picco nell'utilizzo giornaliero di Meet, che è cresciuto di 30 volte. Attualmente, Meet ospita circa tre miliardi di minuti di videoconferenze e vede aggiungersi circa 3 milioni di nuovi utenti ogni giorno. Inoltre, dalla scorsa settimana i partecipanti quotidiani a meeting di Meet hanno superato i 100 milioni.