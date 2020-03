Anche Google I/O cancellato a causa del coronavirus

“A causa delle preoccupazioni relative al coronavirus (COVID-19) e in conformità con le indicazioni sanitarie del Center of Desease Control and Prevention, dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle altre autorità sanitarie, abbiamo deciso di annullare l’evento fisico Google I/O“.

Così si esprime Google per comunicare la cancellazione dell’evento che si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 14 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View.

La notizia arriva dopop quella che ha riguardato la sostituzione dell’evento fisico Google Cloud Next 20 con un’edizione digitale, dal 6 all’8 aprile, in streaming e gratuita.

La formula utilizzata da Google per motivare l’annullamento è la stessa usata per ricollocare in digitale il Next 20.

Cambia però la prospettiva di pubblico.

Google I/O è un evento dedicato agli sviluppatori, in cui la fisicità espressa dalla community rappresenta un asset fondamentale.

Per questo al momento si parla solamente di annullamento e non di sostituzione con un evento virtuale.

Per Google, infatti, I/O è il più grande evento dell’anno che serve a presentare le nuove modifiche ad Android, l’ hardware basato su Google e aggiornamenti tutti i vari servizi.

Google conferma che ora sta esplorando “altri modi per consentire ad I/O di per connettersi al meglio con la propria comunità di sviluppatori“.

Google afferma che i partecipanti saranno interamente rimborsati entro il 13 marzo e a coloro che hanno acquistato i biglietti per l’evento 2020 verrà automaticamente concessa l’opzione di acquistare un biglietto I/O 2021.