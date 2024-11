Google Gemini: l’app iOS dell’assistente AI è adesso disponibile su iPhone

Google ha annunciato il lancio dell’app di Gemini per iPhone, disponibile negli App Store per iOS in tutto il mondo. A partire da ora, è possibile accedere facilmente all’assistente AI personale di Google direttamente dal proprio iPhone, senza costi aggiuntivi.

Gli utenti iPhone possono ora vivere l’esperienza di Gemini in un modo completamente nuovo grazie alla app mobile dedicata di Google. Oltre a utilizzare Gemini tramite l’app Google su iOS o un browser web, gli utenti iPhone possono ora usufruire di un’esperienza Gemini più fluida, afferma Big G, che permette un accesso semplice alle funzionalità che aiutano a migliorare l’apprendimento, la creatività e la produttività.

Google fornisce alcuni esempi di ciò che è possibile fare nell’app Gemini per iPhone: innanzitutto avere conversazioni fluide con Gemini Live direttamente su iPhone. Gemini Live consente di parlare con Gemini in modo conversazionale, con la possibilità di fare domande o cambiare argomento.

È ideale quando si vuole fare pratica per un’intervista o colloquio imminente, chiedere consigli su cosa fare in una nuova città, oppure fare brainstorming e sviluppare idee creative. È possibile personalizzare la voce di Gemini scegliendo tra 10 opzioni distinte. Gemini Live su iPhone è ora disponibile in oltre 10 lingue, con altre in arrivo a breve.

Generare immagini con Gemini. Imagen 3, il modello di generazione di immagini di alta qualità di Google, trasforma rapidamente le descrizioni testuali in immagini AI spettacolari. Google sottolinea il fotorealismo migliorato e l’accuratezza di Imagen 3, in grado di generare immagini con un dettaglio e una vivacità sorprendenti.

Accedere alle proprie app preferite da Gemini. L’assistente AI Gemini si integra perfettamente con le proprie app preferite di Google. Con le estensioni, Gemini può trovare e mostrare informazioni rilevanti dalle app Google usate ogni giorno, come YouTube, Google Maps, Gmail, Calendar e molte altre — tutto all’interno di una singola conversazione.

Ora disponibile su Android e iOS, l’app Gemini ha quindi le potenzialità per proporsi come un vero assistente personale alimentato dall’AI.