Google estende il servizio VPN a tutti i clienti Google One

In un blog post, Google ha annunciato di aver esteso il servizio VPN a tutti i clienti Google One negli Stati Uniti. Inoltre, la società sta introducendo una nuova funzione di segnalazione del dark web per tutti gli abbonati.

La VPN di Google One era precedentemente disponibile solo per i membri del piano Premium da 2 Tbyte, ma ora sarà disponibile per tutti i clienti americani di Google One.

Big G fa notare che la VPN di Google One aggiunge una maggiore protezione alla attività su Internet, indipendentemente dalle app o dai browser utilizzati, proteggendola dagli hacker o dagli operatori di rete grazie al mascheramento del vostro indirizzo IP.

La VPN è disponibile in Austria, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti su dispositivi Android, iOS, Windows e Mac.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo non sono ancora disponibili informazioni sull’estensione del servizio al di fuori degli Stati Uniti. È ragionevole supporre che, come avvenuto in passato, il rilascio sarà graduale anche in altre nazioni. Del resto, anche in Italia la VPN è già parte integrante dei pacchetti da almeno 2 Tbyte.

Dark Web Report, una nuova funzione di sicurezza per gli utenti Google One

Google sta anche lanciando una nuova funzione chiamata “Rapporto sul dark web” per i membri di Google One su tutti i piani negli Stati Uniti.

Il nuovo servizio ha lo scopo di aiutare gli utenti a monitorare le loro informazioni personali sul dark web. La funzione “Rapporto sul dark web” sarà disponibile nelle prossime settimane per gli iscritti a tutti i piani Google One negli Stati Uniti; anche in questo caso non ci sono informazioni ufficiali sull’introduzione in altri territori.