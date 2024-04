Kaspersky Next: la nuova linea di prodotti business per la cybersecurity

Kaspersky introduce la sua nuova linea di prodotti di punta “Kaspersky Next”, combinando un’efficace protezione degli endpoint con la trasparenza e la rapidità di EDR (Endpoint Detection and Response) uniti alle funzioni di visibilità e ai potenti strumenti di XDR (Extended Detection and Response). I clienti possono ora scegliere uno tra i tre livelli di prodotti disponibili sulla base delle loro esigenze di business, della complessità dell’infrastruttura IT e delle risorse a disposizione.

Nel panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione, sottolinea Kaspersky, è cruciale per le aziende potersi affidare a soluzioni di cybersecurity su cui poter contare e riporre la propria fiducia per una protezione efficace. Come evidenziato dal report effettuato dall’Enterprise Strategy Group’s XDR e SOC Modernization, le società stanno avendo difficoltà nell’individuare strumenti di sicurezza informatica che possano rilevare e analizzare minacce avanzate in tempo. Kaspersky, tra le aziende leader nel campo della tecnologia e dell’innovazione, è impegnata in un processo di continuo sviluppo di soluzioni nell’ambito della cybersecurity che siano in grado di soddisfare tutti i requisiti delle aziende, aiutandole a costruire un framework di cybersecurity veramente affidabile.

Kaspersky Next è una nuova linea di prodotti di cybersecurity che include una protezione efficace degli endpoint, potenziata da funzionalità Al, che va oltre la classica EPP (Endpoint Protection Platform), riunendo EDR e XDR per le aziende di qualsiasi dimensione o settore. Essendo le più efficaci e avanzate soluzioni di cybersecurity, EDR e XDR aiutano le società a fronteggiare gli attacchi più diffusi, sfuggenti e sofisticati, fornendo alle aziende una completa visibilità, controllo, pronta risposta e individuazione proattiva delle minacce.

Kaspersky Next può essere implementato con qualunque strumento di distribuzione e consente installazioni sia in cloud che on-premise. Le aziende possono gestirlo sia attraverso una console semplificata per eseguire rapidamente le attività di cybersecurity principali, sia attraverso una console di livello enterprise con controlli più granulari e monitoraggio avanzato.

La nuova linea di prodotti aiuta le imprese a implementare funzioni essenziali di cybersecurity, a fornire una solida protezione contro le numerose tipologie di minacce che maggiormente colpiscono le aziende, come i ransomware, malware e fuga di dati; ed evita l’accesso alle infrastrutture attraverso la Business Email Compromise, attacchi alla supply chain e exploit e altre vulnerabilità.

Kaspersky Next include numerose funzionalità di automazione come il monitoraggio e il blocco del cloud, gestione delle vulnerabilità e delle patch, scansione IoC e playbook che aiutano le aziende non solo a supportare l’efficace rilevamento e la risoluzione di nuove e complesse minacce, ma anche a ridurre il carico di lavoro dei team di cybersecurity, riducendo al minimo il numero di attività di routine per la cybersecurity.

Kaspersky Next comprende attualmente 3 livelli di prodotto

Kaspersky Next EDR Foundations fornisce una forte protezione endpoint che identifica e neutralizza le minacce prima che possano causare danno alle aziende. I controlli di sicurezza flessibili e semplici e gli scenari IT integrati permettono di eseguire operazioni hands-off e lasciano personalizzare alle società le loro policy di sicurezza in modo da adattarle alle loro esigenze specifiche.

Questa soluzione è raccomandata per aziende in cui la sicurezza è gestita dal dipartimento IT.

Kaspersky Next EDR Optimum fornisce una forte protezione endpoint con funzionalità EDR, controlli avanzati, management delle patch e sicurezza del cloud. La visibilità delle minacce, l’analisi e la risposta, sono guidate in modo da aiutare le società a contrastare rapidamente e con minime risorse i vari attacchi.

Questa soluzione è pensata per aziende con team di sicurezza di piccole dimensioni.

Kaspersky Next XDR Expert aggrega, analizza e correla i dati provenienti da varie fonti nell’infrastrutture IT di un’organizzazione, fornendo visibilità in tempo reale e approfondimenti sull’evoluzione dei rischi informatici per offrire un rilevamento avanzato delle minacce e una risposta automatizzata. È la soluzione di cybersecurity più solida, in grado di integrarsi anche con fornitori di terze part.

Questa soluzione è da raccomandarsi a società con team esperti di cybersecurity o Security Operations Centers (SOC).

Kaspersky Next fa parte dell’ecosistema di prodotti B2B dell’azienda ed è progettato per essere direttamente compatibile con altre soluzioni e servizi Kaspersky. Con la crescente domanda di una protezione informatica più completa, le aziende possono anche passare facilmente da un livello all’altro a seconda delle esigenze di sicurezza.

Anton Ivanov, Chief Technology Officer di Kaspersky, ha dichiarato: “Oggi lanciamo il nostro XDR, leader di mercato, e rielaboriamo la nostra offerta di prodotti business, avviando un nuovo capitolo della nostra storia come vendor B2B. Kaspersky Next semplifica l’EDR e l’XDR per le aziende e le organizzazioni di tutte le dimensioni. Stiamo portando la massima protezione, grazie a un’esperienza unica, a tutti i clienti, da quelli che non hanno esperti di cybersecurity al loro interno a quelli che hanno team di cybersecurity esperti. Il nostro obiettivo è quello di consentire alle aziende di costruire sistemi di sicurezza informatica affidabili ed economici di altissima qualità per le loro specifiche esigenze”.

Kaspersky XDR è ora disponibile per l’implementazione nelle infrastrutture aziendali

Kaspersky ha annunciato la disponibilità della nuova soluzione Kaspersky Extended Detection and Response (XDR) dopo il successo della fase di test condotta con gli early adopter. Le aziende possono integrare senza problemi questo prodotto avanzato che prende il nome di “Kaspersky Next XDR Expert“.

Le aziende hanno bisogno di una migliore e più rapida rilevazione e risposta alle minacce, soprattutto quando si tratta di quelle nuove e sofisticate. Dal momento che molte imprese dichiarano che gli strumenti attuali spesso faticano a individuare possibili rischi informatici e citano la riduzione dei tempi medi di rilevamento e risposta (MTTD, MTTR) come principale obiettivo di cybersecurity, c’è bisogno quindi di soluzioni complete come la tecnologia XDR per avere una visione della sicurezza dell’organizzazione.

Alla fine dello scorso anno, Kaspersky ha annunciato la disponibilità del nuovo Kaspersky XDR per gli early adopters al fine di valutarne le funzionalità in un ambiente di prova. Dopo aver completato con successo questa fase di test, Kaspersky XDR può ora essere implementato in un’infrastruttura reale con il nome ufficiale Kaspersky Next XDR Expert.

Questa soluzione è il livello più elevato di Kaspersky Next, la nuova offerta di prodotti per le aziende. Kaspersky Next XDR Expert è stata concepita per soddisfare le esigenze delle aziende con team di cybersecurity esperti o Security Operations Center (SOC).

Kaspersky Next XDR Expert è infatti un’efficace soluzione di cybersecurity che aggrega, analizza e correla i dati provenienti da varie fonti all’interno dell’infrastruttura IT di un’azienda, fornendo visibilità in tempo reale e una panoramica delle potenziali minacce che colpiscono le organizzazioni, per offrire un rilevamento avanzato delle minacce e una risposta automatica. Con una scalabilità unica, può supportare carichi che comprendono centinaia di migliaia di endpoint in una singola istanza.

Kaspersky Next XDR Expert offre una perfetta integrazione con i prodotti di cybersecurity di terze parti, consentendo alle aziende di ottimizzare le operazioni di sicurezza e semplificare la gestione di più soluzioni di protezione.

Durante il periodo di ‘early adoption’, Kaspersky ha compiuto progressi significativi, riducendo i requisiti relativi all’infrastruttura hardware o virtuale per l’implementazione di Kaspersky Next XDR Expert. Basato su tecnologie moderne come microservizi, Kubernetes, Docker, Ory Hydra e molti altri, insieme all’integrazione di API REST, Kaspersky Next XDR Expert semplifica la distribuzione di soluzioni aggiuntive utilizzando approcci di sviluppo moderni ed efficienti. Eliminando la dipendenza dai vecchi sistemi legacy, questa soluzione consente di implementare tecnologie di cybersecurity all’avanguardia.

“Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Kaspersky Next XDR Expert, che segna il suo debutto dopo la distribuzione limitata agli early adopters, e rappresenta un passo avanti significativo nelle soluzioni di cybersecurity. Durante il periodo di adozione iniziale il prodotto ha riscosso successo tra i clienti e abbiamo ricevuto feedback positivi sulle integrazioni necessarie con XDR, alcune delle quali sono già state effettuate nella versione aggiornata del prodotto. Kaspersky Next XDR Expert è la nostra soluzione più avanzata per il rilevamento e la risposta automatica alle minacce aziendali, e speriamo che questa soluzione aiuti le aziende a garantire una protezione più efficace e completa contro le minacce avanzate“, ha commentato Ilya Markelov, Head of Unified Platform Product Line di Kaspersky.

Per saperne di più su Kaspersky Next XDR Expert, è possibile visitare il sito web della società di cybersecurity.