Google Cloud, nuova certificazione per il machine learning

Il machine learning, l’apprendimento automatico, sta diventando parte integrante del modo in cui vengono gestite le organizzazioni, con oltre due terzi delle aziende in tutto il mondo che già utilizzano questa tecnologia.

Ttuttavia, sembra che trovare dipendenti con le giuste competenze sia ancora una delle principali preoccupazioni per i leader IT nel 2020: per contribuire ad affrontare questa carenza di skill, Google ha inaugurato la certificazione Google Cloud Professional Machine Learning Engineer.

Questa certificazione offre ai professionisti del cloud uno strumento in più per affermarsi nel settore e per dimostrare ai datori di lavoro la loro esperienza nella progettazione, costruzione e produzione di modelli di machine learning per risolvere le sfide aziendali.

Chiaramente c’è da fare la “tara sul conflitto di interessi” ma, secondo Google, le certificazioni Google Cloud hanno un impatto misurabile su carriere e business delle imprese.

Secondo una società di ricerca di terze parti indipendente, l’87% delle persone certificate Google Cloud è più sicuro delle proprie competenze nel cloud.

Inoltre, il 71% delle persone certificate per Google Cloud dichiara che la certificazione ha già consentito o consentirà al proprio datore di lavoro di aumentare il proprio business, incrementare il lavoro con i clienti esistenti o aiutare espandere la propria attività.

Per la certificazione in Machine Learning Engineer c’è un esame di due ore (disponibile solo in inglese) che valuta la capacità delle persone di inquadrare i problemi, sviluppare modelli e progettare soluzioni di apprendimento automatico. L’esame valuta inoltre le capacità di automatizzare e orchestrare pipeline di machine learning, preparare ed elaborare dati, nonché monitorare, ottimizzare e mantenere soluzioni di machine learning.

Per affrontare l’esame Google consiglia di avere almeno tre anni di esperienza nel settore, compreso un anno di esperienza nella progettazione e gestione di soluzioni utilizzando Google Cloud, prima di sostenerlo.

Per chi desidera saperne di più sulla certificazione Professional Machine Learning Engineer, Google ha organizzato un webinar di preparazione il 19 novembre a cui è possibile iscriversi per ascoltare Lak Lakshmanan, Head of Data Analytics and AI Solutions di Google Cloud, sulle domande d’esame e altro ancora.