Google Cloud: l’AI generativa su Vertex AI è ora generalmente disponibile

Google Cloud ha annunciato la disponibilità generale del supporto per l’AI generativa su Vertex AI, che consente ai clienti della Google Cloud Platform di accedere alle più recenti funzionalità della piattaforma per la creazione e l’implementazione di applicazioni di AI generativa personalizzate.

Con questo aggiornamento, sottolinea Google, gli sviluppatori possono accedere al modello di testo alimentato da PaLM 2, all’API Embeddings per il testo e ad altri foundation models in Model Garden, oltre a sfruttare gli strumenti di facile utilizzo di Generative AI Studio per la messa a punto e l’implementazione del modello.

Grazie alle funzionalità di governance, sicurezza e protezione dei dati di livello enterprise, Vertex AI può rendere più facile che mai per i clienti l’accesso ai modelli foundation, personalizzarli con i propri dati e creare rapidamente applicazioni di AI generativa.

I foundation model – spiega Google Cloud – sono il punto di partenza per creare applicazioni di AI generativa personalizzate, ma i modelli da soli non sono sufficienti. Ecco perché a marzo l’azienda ha annunciato il supporto per l’AI generativa su Vertex AI, che Google stessa definisce il più grande aggiornamento di sempre della sua piattaforma di apprendimento automatico, e ha iniziato a lavorare con tester fidati.

Ora generally available per i clienti, Model Garden e Generative AI Studio sfruttano la stretta collaborazione di Google Cloud con Google Research e Google DeepMind, semplificando l’utilizzo, la personalizzazione e il deployment dei modelli da parte di sviluppatori e data scientist.

Model Garden consente ai clienti di accedere e sperimentare i modelli foundation di Google e dei suoi partner, con oltre 60 modelli disponibili e molti altri in arrivo. Oltre a rendere generalmente disponibili Model Garden, PaLM 2 e Embeddings API per il testo, Google Cloud sta anche rendendo disponibile in anteprima pubblica il suo modello Codey per il completamento e la generazione del codice, e la chat, annunciato di recente.

Oltre a questi e ad altri foundation models, Vertex AI offre un ecosistema completo di strumenti per aiutare i builder a mettere a punto, distribuire e gestire i modelli in produzione. Ad esempio, a maggio quella di Google Cloud è stata la prima piattaforma di machine learning enterprise a fornire Reinforcement Learning with Human Feedback, o RLHF, che aiuta a migliorare l’utilità dei modelli e a ridurre i costi. La società di Mountain View ha anche aggiornato la suite di strumenti MLOps di Vertex AI per lo sviluppo e la manutenzione dei modelli per i clienti che devono gestire modelli di grandi dimensioni.

Grazie alla disponibilità generale di Generative AI Studio, sottolinea Google Cloud, i clienti possono ora sfruttare una gamma ancora più ampia di strumenti, tra cui diversi metodi di messa a punto per modelli di grandi dimensioni, che possono accelerare in modo significativo lo sviluppo di applicazioni di AI generativa custom.