Google Cloud integra i data analytics da Sap

Cloud Data Fusion, la piattaforma di data integration nativa di Google Cloud, dà ora la possibilità di ricevere i dati senza soluzione di continuità da Sap Business Suite, SapP ERP e S/4HANA.

Google Cloud Data Fusion è un servizio di integrazione e inserimento dei dati completamente gestito e nativo sul cloud che aiuta gli sviluppatori ETL, gli ingegneri dei dati e i business analyst a costruire e gestire in modo efficiente le pipeline ETL/ELT che accelerano la costruzione di data warehouse, data mart e data lake su BigQuery o sistemi di reporting su CloudSQL, Spanner o altre piattaforme.

Per semplificare l’accesso ai dati, la funzionalità Sap Table Batch Source rende possibile utilizzare Cloud Data Fusion di Google Cloud per integrare facilmente i dati delle applicazioni Sap al fine di ottenere insight preziosi tramite Looker.

Le aziende hanno poi anche la possibilità di sfruttare gli strumenti di machine learning disponibili su Google Cloud per ottenere informazioni approfondite sul proprio business combinando i dati SAP con altri dataset.

Google Cloud fa alcuni esempi: l’esecuzione del machine learning sui dati IoT combinati ai dati transazionali ERP per fare manutenzione predittiva; l’integrazione application-to-application con applicazioni basate su Sap e CloudSQL; il rilevamento delle frodi, l’analisi delle spese, la previsione della domanda e così via.

Le imprese oggi hanno una crescente domanda di data analytics e di azioni basate sugli insight. Il più delle volte, i dati più utili a guidare queste azioni si trovano nei sistemi mission critical.

Tra tutte le applicazioni presenti oggi sul mercato, ha sottolineato la società di Mountain View, Sap è il principale fornitore di software ERP e Google Cloud per questo punta sull’integrazione con SAP.

Con lo scopo di aiutare le aziende a sbloccare il valore dei dati Sap in modo rapido e semplice.

Poiché Cloud Data Fusion è un ambiente completo e visuale, gli utenti possono utilizzare il Pipeline Studio per progettare rapidamente pipeline che leggono da Sap ECC o S/4HANA.

Con le trasformazioni precostituite di Data Fusion è possibile unire facilmente i dati provenienti da sistemi Sap e non Sap ed eseguire trasformazioni complesse come la pulizia dei dati, le aggregazioni, la preparazione e i lookup per ottenere rapidamente insight dai dati.

Google Cloud ha pubblicato una guida esaustiva che spiega come utilizzare il plugin SAP Table Batch Source.