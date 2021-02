Google Cloud, come trovare esempi di codice nella documentazione

Google ha aggiunto nuove funzionalità alla sua documentazione per fornire ulteriori modi, semplici e veloci, per trovare e sfogliare tutti gli esempi di codice disponibili per Google Cloud.

La prima nuova caratteristica è la pagina di ricerca di tutti i code sample. In questa pagina gli sviluppatori possono sfogliare più di 1200 “tile” di esempi di codice, ognuno dei quali include un elenco di linguaggi di programmazione in cui il code sample è disponibile, insieme al relativo prodotto Google Cloud.

Nella parte superiore della pagina ci sono due controlli “Filter”: il primo fornisce un modo rapido per filtrare gli esempi di codice elencati per linguaggio di programmazione mentre il secondo consente di filtrare l’elenco dei code sample per uno o più prodotti Google Cloud. Accanto ai controlli c’è una casella di ricerca testuale in cui è possibile cercare i titoli e le descrizioni degli esempi di codice.

Un’altra funzionalità prevede nuove pagine che contengono tutti gli esempi di codice per uno specifico prodotto Google Cloud, integrati nella documentazione esistente del prodotto. Gli sviluppatori potranno usare queste pagine per vedere tutti gli esempi di codice per un prodotto specifico, come ad esempio BigQuery.

I code sample elencati in questa pagina includono una sezione View in documentation che elenca tutte le pagine di documentazione che includono l’esempio di codice.

Se si fa clic sul pulsante View Sample da una delle nuove pagine, si apre una pagina individuale per quell’esempio di codice. Questa pagina mostra l’esempio di codice insieme a una lista di pagine di documentazione che includono quel sample.

È anche possibile fare clic sul pulsante View on GitHub per visualizzare l’esempio di codice completo su GitHub.

Quando Google aggiunge nuovi esempi di codice ai repository Github open source di Google Cloud, crea automaticamente anche nuove pagine di sample standalone nella documentazione, per presentare queste nuove aggiunte agli sviluppatori che sfogliano e ricercano le guide di riferimento online.