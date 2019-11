All’incirca un anno fa, Google aveva annunciato una nuova feature riguardante la G Suite, che consentiva di creare un nuovo Google Doc in modo ancora più veloce: bastava digitare "doc.new", "docs.new" o "document.new" nel proprio browser web perché venisse visualizzato un nuovo documento Google.

Allo stesso modo, digitando “sheets.new” e “slides.new” è possibile creare un nuovo foglio di lavoro in Fogli Google o una nuova presentazione in Presentazioni Google. Il tutto, però, rimaneva finora nell’ambito della G Suite.

Google Registry deve aver visto le potenzialità di un simile sistema e la società di Mountain View ha deciso di rilasciare l'estensione di dominio .new per renderlo un modo intuitivo e veloce con cui le persone avranno la possibilità di eseguire azioni online in un solo passaggio.

Ora, dunque, qualsiasi azienda o organizzazione può registrare il proprio dominio .new per creare delle scorciatoie e consentire agli utenti di svolgere attività in maniera più veloce.

In modo simile a .app, .page e .dev, evidenzia Google, .new sarà sicuro perché tutti i domini saranno serviti tramite connessioni HTTPS. Fino al 14 gennaio 2020, ha inoltre informato Big G, le aziende detentrici di trademark possono registrare i domini .new del loro marchio. A partire dal 2 dicembre 2019, invece, chiunque potrà richiedere un dominio .new, durante il Limited Registration Period.

Chi ha un'idea per un dominio .new, può dunque valutare la registrazione: meglio però prima saperne di più sulle policy di registrazione.

Google fa anche alcuni esempi pratici dell’utilizzo del dominio in un flusso di lavoro professionale. Il primo esempio, è nello stesso link su come registrare un dominio di questo tipo: whats.new.

Digitare “cal.new” nella barra dell’indirizzo del browser consente di creare un nuovo evento Google Calendar. Oppure: “coda.new” crea un nuovo documento all-in-one di Coda; “webex.new” è un modo semplice, rapido e sicuro per avviare una sala riunioni personale Cisco Webex da qualsiasi browser; “link.new” crea all’istante dei link affidabili e riconoscibili usando Bitly; “invoice.new” consente di creare, personalizzare e inviare le fatture dei clienti direttamente dal Dashboard di Stripe; e altro ancora.