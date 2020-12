Google, ancora problemi: Gmail fuori servizio per molti utenti

A poco più di un giorno dal disservizio che ha lasciato milioni di persone privi delle applicazioni di Google per quasi un’ora, oggi è Gmail ad essere fuori servizio.

Infatti, da circa un’ora il popolarissimo servizio di posta elettronica della società del gruppo Alphabet non funziona per molti utenti. Sono già centinaia le segnalazioni in merito a questo disservizio, sia da parte dei possessori di caselle Gmail che di quanti non riescono ad inviare email verso indirizzi @gmail.com.

La dashboard di Google conferma il problema: «Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti. Forniremo un aggiornamento entro 15/12/20 23:30 con i dettagli in merito alla tempistica di risoluzione del problema. Tieni presente che il tempo di risoluzione è una previsione e può cambiare.»

Al momento in cui scriviamo il problema non è ancora stato risolto, e neppure Google ha rilasciato alcun commento in merito ai motivi di questo problema, a così breve distanza dal blocco generale del 14 dicembre.

Sicuramente non una buona notizia per gli utenti di Gmail, anche se l’orario notturno dell’interruzione di servizio ha ridotto la platea di persone in concreto danneggiate da questo problema.

Aggiornamento 00:30

Google ha pubblicato un update sul problema Gmail

«Prevediamo di risolvere il problema riguardante un numero significativo di utenti di Gmail alle 16/12/20 01:00. Tieni presente che questo intervallo di tempo è una previsione e può cambiare. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti.»