GoodData, gli analytics per fare business intelligence basati su microservizi

GoodData è una società specializzata in business intelligence che fornisce una infrastruttura di analytics Data as a Service.

L’azienda ha ora lanciato le Production Editions della sua nuova piattaforma: GoodData Cloud Native (GoodData.CN).

Basata sulla release Community Edition per gli sviluppatori, GoodData.CN Production offre ai clienti una soluzione robusta di analytics di livello enterprise come stack basato su microservizi.

GoodData.CN Production prevede tre opzioni di piano di abbonamento: Free, per semplici deployment di produzione; Growth, per analytics self-service; ed Enterprise, per grandi deployment di produzione con funzionalità avanzate.

A differenza di altre applicazioni core business, ha messo in evidenza GoodData, la business analytics è rimasta isolata come uno strumento di produttività personale incompatibile con il resto dell’organizzazione.

Fino ad ora, secondo GoodData, c’è stata poca pressione da parte del mercato sulla business intelligence, affinché si adattasse ai moderni strumenti DevOps e alle migliori prassi come CI/CD, DataOps, GitOps e altri.

Con GoodData.CN Production, GoodData ha voluto costruire una piattaforma scalabile e basata sul cloud in grado di portare gli analytics nell’era moderna.

La vision di GoodData per il Data as a Service è quella di sostituire strumenti di BI desktop sottoutilizzati, disparati e costosi con una fonte unificata di metriche e approfondimenti. Con GoodData.CN Production, le imprese possono fornire dati scalabili e in tempo reale a tutti all’interno di un’organizzazione, nonché ai loro clienti.

La flessibilità della piattaforma, sostiene la società, permette a diversi gruppi di utenti di costruire metriche personalizzate mantenendo l’integrità e la coerenza dei dati; fornisce anche l’adattabilità necessaria per l’infrastruttura dei dati con l’evolversi delle esigenze.

La nuova release di GoodData.CN Production utilizza una tecnologia all’avanguardia per abilitare analytics automatizzati di livello enterprise.

GoodData.CN Production, mette in evidenza la società sviluppatrice della soluzione, permette agli utenti di implementare analytics usando framework moderni su cui fanno già affidamento, tra cui Docker, Kubernetes, React, Helm e altri.

Inoltre, questa build non proprietaria e API-first offre una singola fonte di metriche e insight a livello aziendale attraverso un motore di BI headless.

La soluzione è basata sul cloud e scalabile. Le query dirette nei data warehouse cloud offrono insight in tempo reale e un pricing seat-based: ciò significa che le aziende possono scalare gli analytics in tutta l’organizzazione.