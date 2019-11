Ci lascia Giulio Occhini, a lui si deve ECDL

AICA, l’associazione italiana dedicata allo sviluppo delle conoscenze, della formazione e della cultura digitale, annuncia la morte di Giulio Occhini.

Occhini stato presidente del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) per il biennio 1995-1997, e per due volte di AICA (Associazione per l’Informatica ed il Calcolo Automatico): 1989-1991, 2001-2003.

Giulio Occhini aveva iniziato la sua carriera in Olivetti Elettronica nel 1960 per sviluppare la sua carriera industriale in General Electric prima, Honeywell poi e, infine, in Bull.

In parallelo con le attività industriali ha sempre mantenuto stretti rapporti con il mondo universitario. È stato infatti docente di sistemi Informativi alla Università di Pavia, alla SDA-Bocconi e al MIP del Politecnico di Milano.

Nel 1996 è stato eletto Presidente del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) l’Ente che federa le società di informatica europee in rappresentanza del milione di professionisti associati e che si propone di elevare la competenza e cultura dei cittadini europei nelle discipline di trattamento digitale dell’informazione.

Per due volte è stato presidente di AICA e Board Member della Fondazione europea per le certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence).

Giulio Occhini, ricorda una nota di AICA, è stato un professionista di altissimo livello, che lascia un segno indelebile nella storia dell’informatica in Italia e in Europa.

È grazie al suo impegno che nacque nel 1995-96 la certificazione delle competenze digitali ECDL.