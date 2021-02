Giulia Marinoni è Head of Business Transformation di Econocom

Econocom Italia ha annunciato la nomina di Giulia Marinoni a Head of Business Transformation del Gruppo Econocom Italia.

A diretto riporto del Direttore Generale, Emiliano Veronesi, Marinoni lavorerà per supportare e accelerare la trasformazione dell’organizzazione della realtà che abilita la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende attraverso lo sviluppo e la fornitura di soluzioni as a service e pay per use, e dei suoi satelliti Asystel Italia, BDF e Bizmatica.

Dopo 2 anni in Ivalua SAS, Giulia Marinoni entra a far parte del Gruppo Econocom nel 2015, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente in SynerTrade, satellite del Gruppo Econocom in Francia con sede in Italia: da Pre-sales Manager, Head of Operations Italy e Chief of Staff Italy fino a Direttore Generale Italia nel 2020, guidando lo sviluppo e la strategia di business nella filiale italiana.

Giulia Marinoni ha sviluppato negli anni una solida esperienza nel guidare la crescita dell’azienda, aumentando la customer satisfaction e abilitando la digital transformation di grandi organizzazioni.

La nomina di Giulia Marinoni si inserisce nella nuova strategia del Gruppo Econocom Italia, che punta alla crescita dell’azienda attraverso la costituzione di un nuovo team di leadership team per supportare il Gruppo nel raggiungimento di ambiziosi obiettivi e nel rafforzamento di una cultura interna condivisa guidata da principi comuni.

Il nuovo posizionamento è strutturato su quattro pilastri: conquistare quote di mercato, rafforzare la value proposition, ottimizzare la profittabilità e crescere attraverso le persone.

In questo contesto Marinoni avrà il compito di promuovere un cambiamento organizzativo e culturale legato soprattutto ai processi, ma anche alle sinergie fra le società del Gruppo in Italia: la nuova Head of Business Transformation porterà l’organizzazione di Econocom Italia e dei suoi satelliti da verticale a orizzontale, in un’ottica di sinergie e valorizzazione del talento, contaminazione positiva e collaborazione tra le parti.