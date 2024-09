GitHub Enterprise Cloud offre la residenza dei dati nell’UE

GitHub ha annunciato che GitHub Enterprise Cloud offrirà una solida funzione di residenza dei dati per le aziende, a partire dalla disponibilità generale nell’Unione Europea (UE) il 29 ottobre 2024.

GitHub ha inoltre conferma che sono in arrivo altre regioni, tra cui Australia, Asia e America Latina. Grazie a funzionalità migliorate di livello enterprise e a un maggiore controllo sul luogo di archiviazione del codice, GitHub Enterprise Cloud aiuterà un maggior numero di clienti aziendali a soddisfare le proprie esigenze di sicurezza e conformità con la residenza dei dati.

GitHub Enterprise offrirà:

La possibilità di archiviare il codice e i dati del repository nella regione preferita.

Controllo degli utenti migliorato, che consente alle organizzazioni di gestire e controllare gli account degli utenti.

Namespace unici specifici per l’azienda su ghe.com, isolati dal cloud open source .

. Maggiore disponibilità e supporto per la continuità operativa e il disaster recovery basati su zone.

“Alla luce della crescente importanza delle esigenze di residenza dei dati, è evidente il desiderio delle organizzazioni di avere un maggiore controllo su dove viene conservato il loro bene più prezioso, il codice. GitHub riconosce questa esigenza pressante e il 29 ottobre offrirà a tutte le organizzazioni la possibilità di archiviare il proprio codice nell’UE“, ha dichiarato Thomas Dohmke, CEO di GitHub. “Il momento è cruciale, poiché le organizzazioni nell’UE e in tutto il mondo stanno correndo per potenziare i loro sviluppatori di software con l’IA a ogni passo, per essere all’avanguardia e avere successo nel mercato globale. Con la funzione di data residency di GitHub Enterprise Cloud, consentiremo a tutte le organizzazioni dell’UE di avere la governance dei dati di cui hanno bisogno per intraprendere il loro percorso di trasformazione dell’IA con la nostra piattaforma per sviluppatori end-to-end, alimentata da Copilot. Così facendo, puntiamo ad accelerare la trasformazione digitale e la crescita economica nell’UE e in tutto il pianeta“.

Secondo il Magic Quadrant di Gartner per gli assistenti al codice AI – sottolinea GitHub –, entro il 2027 il numero di team di ingegneri di piattaforma che utilizzano l’AI per potenziare ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) passerà dal 5% al 40%. Mentre le organizzazioni continuano a adottare l’AI nel cloud per offrire agli sviluppatori una maggiore astrazione, automazione e flessibilità nel ciclo di vita dello sviluppo del software, GitHub Enterprise Cloud è stato progettato per offrire alle aziende l’innovazione senza dover affrontare le complessità di prestazioni, infrastruttura e disponibilità. Fornendo a GitHub Enterprise Cloud la residenza dei dati, GitHub offre ai suoi clienti non solo la possibilità di scegliere dove il loro codice debba risiedere, ma anche di scegliere un partner che comprenda l’importanza di salvaguardare le risorse critiche con un’infrastruttura affidabile e sicura.

Portando la residenza dei dati su GitHub Enterprise Cloud, GitHub vuole consentire ai clienti di innovare e accelerare la velocità di creazione del valore come mai prima d’ora. All’inizio di quest’anno, GitHub ha introdotto GitHub Copilot Enterprise per consentire alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di sfruttare tutta la potenza dell’AI generativa nei loro flussi di lavoro di sviluppo del software con funzionalità DevOps integrate come GitHub Actions, Issues, Repository e Pull Requests. GitHub ha anche lanciato un’esperienza di transazione senza attriti ed economicamente vantaggiosa per i clienti che possono scalare senza problemi su GitHub e pagare solo per ciò che usano.

“Le imprese di tutto il mondo si preoccupano sempre più di dove vengono ospitati i loro dati, sia per motivi di prestazioni, sia per garantire la conformità o altre preferenze“, ha dichiarato Stephen O’Grady, Principal Analyst di RedMonk. “Le nuove funzionalità di residenza dei dati di GitHub Enterprise sono state create per offrire ai clienti un controllo granulare su dove risiedono i loro dati e su cosa si può fare con essi“.

GitHub Enterprise Cloud offre una solida piattaforma progettata per migliorare la produttività, la collaborazione e l’agilità nello sviluppo del software, consentendo ai clienti un maggiore controllo sui propri dati. Storicamente, i clienti che desiderano un maggiore controllo sui propri dati si sono rivolti a GitHub Enterprise Server per il self-hosting per mantenere il controllo. Ora, con l’imminente disponibilità della residenza dei dati UE in GitHub Enterprise Cloud, i clienti saranno in grado di designare un luogo di archiviazione per i loro dati, nonché di accedere all’ampiezza e alle capacità che la soluzione cloud consente.

GitHub Enterprise Cloud opera su Microsoft Azure, una piattaforma cloud di livello enterprise potente e sicura, di cui si fida oltre il 95% delle aziende Fortune 500, evidenzia GitHub che, lo ricordiamo, è di proprietà di Microsoft. GitHub sottolinea che Azure è sicuro per progettazione e sicuro per impostazione predefinita, con funzioni di resilienza integrate per la crittografia avanzata ad alta disponibilità e controlli di sicurezza integrati nei componenti hardware e firmware. GitHub Enterprise Cloud sfrutta questa funzionalità in modo che il codice non solo venga archiviato nella regione scelta dal cliente, ma sia anche protetto da standard elevati di sicurezza ed eccellenza operativa.

Per aiutare i clienti interessati alla transizione, sono disponibili strumenti di migrazione per passare da GitHub Enterprise Server o altri strumenti di gestione del codice sorgente a GitHub Enterprise Cloud. I clienti nuovi ed esistenti possono avvalersi di GitHub Enterprise Importer, GitHub Expert Services, strumenti di migrazione di terze parti o di accordi con i partner per migrare i loro repository.

A partire dal 29 ottobre 2024, i clienti GitHub nuovi ed esistenti nell’Unione Europea potranno accedere alla funzione di residenza dei dati di GitHub Enterprise Cloud, mentre la disponibilità si estenderà successivamente a regioni come Australia, Asia e America Latina. Al momento questa offerta sarà disponibile solo per i clienti con un account representative GitHub o Microsoft dedicato, mette in evidenza l’azienda.