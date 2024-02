GitHub Copilot Enterprise è ora disponibile per tutte le aziende

Integrando l’intelligenza artificiale generativa nell’editor, GitHub Copilot ha rapidamente definito una nuova era dello sviluppo del software, con evidenti vantaggi in termini di produttività e soddisfazione degli sviluppatori, sottolinea GitHub che ora, con la disponibilità generale di GitHub Copilot Enterprise, vuole inaugurare la prossima frontiera degli strumenti per lo sviluppo: un compagno di lavoro che mette la conoscenza dell’organizzazione a portata di mano degli sviluppatori.

Ora i membri del team possono fare domande sul codice pubblico e privato, aggiornarsi rapidamente su nuovi codebase, creare una maggiore coerenza tra i team di ingegneri e garantire che tutti abbiano accesso agli stessi standard e al lavoro svolto in precedenza.

GitHub Copilot Enterprise è dotato di tre funzioni principali. La prima consiste in una comprensione più approfondita del codebase della propria organizzazione. Copilot Enterprise semplifica la navigazione e la comprensione del codice per gli sviluppatori, consentendo una più rapida implementazione delle funzionalità, la risoluzione dei problemi e la modernizzazione del codice. Consente agli sviluppatori junior di contribuire più rapidamente, assiste gli sviluppatori senior nella gestione degli incidenti e aiuta a modernizzare i codebase obsoleti, offrendo riepiloghi chiari del codice, suggerimenti pertinenti e risposte rapide alle domande sul comportamento del codice.

La seconda funzione core è l’accesso rapido alla conoscenza e alle best practice dell’organizzazione. Copilot Enterprise integra la chat direttamente in GitHub.com, consentendo agli sviluppatori di porre domande e ricevere risposte in linguaggio naturale sul codebase e guidandoli verso la documentazione pertinente o le soluzioni esistenti. Questo può facilitare una rapida iterazione su scala, migliorando il codice con assistenza e suggerimenti personalizzati in base al codebase e agli standard specifici dell’organizzazione.

Il terzo punto: una revisione più rapida delle pull request. Con i riepiloghi delle richieste pull generati, gli sviluppatori possono dedicare meno tempo al drafting e più al merging. Inoltre, grazie alla capacità di Copilot Enterprise di analizzare le difformità delle pull request, i revisori possono rapidamente familiarizzare con le modifiche proposte, risparmiando tempo per comprendere le modifiche e dedicando più tempo a fornire un feedback prezioso.

Poiché il panorama tecnologico continua a evolversi rapidamente, GitHub sta ampliando le capacità di Copilot non solo affinché comprenda le basi di conoscenza interne delle organizzazioni, ma anche per inserire le informazioni più recenti da Internet. Integrando la ricerca Bing direttamente in Copilot Chat – disponibile in beta per GitHub Copilot Enterprise – è possibile trovare le ultime informazioni relative allo sviluppo del software, come gli aggiornamenti dei framework CSS o JavaScript. Ciò significa che GitHub Copilot può ora aiutare gli sviluppatori dell’azienda a esplorare la loro curiosità e ad acquisire conoscenze esterne in modo quasi istantaneo, su scala.

GitHub Copilot sta diventando parte integrante dell’esperienza degli sviluppatori. Le sue funzionalità, come la rapida comprensione dei codebase esistenti, l’analisi del codice e l’accesso alle basi di conoscenza, consentono agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente su ciò che conta davvero: fornire risultati di grande impatto. E non solo possono essere più produttivi, ma gli sviluppatori saranno anche più felici e soddisfatti.

La visione di GitHub si estende fino a rendere onnipresenti le capacità di conversazione, integrando l’assistenza personalizzata e guidata dal contesto in tutta la piattaforma GitHub. Durante lo sviluppo e l’evoluzione di GitHub Copilot, il team ha sempre dato priorità alla sicurezza, alla privacy, alla conformità e alla trasparenza, e ha fatto di questo un punto chiave anche di GitHub Copilot Enterprise. GitHub sottolinea di non utilizzare i repository privati o i prompt e i suggerimenti della organizzazione del cliente per addestrare i modelli di apprendimento automatico che alimentano i suoi prodotti, a meno che il cliente non dia espressamente istruzioni in tal senso, ad esempio con modelli custom.

Nell’ultimo anno, GitHub ha collaborato con Accenture per valutare l’impatto di Copilot sull’accelerazione dell’innovazione in un ambiente aziendale reale. Di seguito, cosa ha scoperto. GitHub Copilot ha aiutato gli sviluppatori di Accenture a mantenere il flusso e a ridurre al minimo le interruzioni. Il 94% degli sviluppatori ha dichiarato che l’uso di GitHub Copilot li ha aiutati a mantenere il ritmo e a dedicare meno energie alle attività ripetitive. E il 90% degli sviluppatori ha speso meno tempo nella ricerca di informazioni.

GitHub Copilot ha aiutato gli sviluppatori a portare in produzione codice di migliore qualità. Gli sviluppatori hanno mantenuto nell’editor l’88% del codice suggerito da GitHub Copilot e circa il 90% degli sviluppatori ha dichiarato di aver effettuato il commit di codice contenente i suggerimenti di Copilot.

GitHub Copilot ha aiutato gli sviluppatori a scrivere codice migliore e ad aggiornarsi durante il lavoro. Il 90% degli sviluppatori ha dichiarato di aver scritto codice migliore con GitHub Copilot e circa il 95% degli sviluppatori ha imparato dai suggerimenti di Copilot.

E tutto questo, sottolinea GitHub, era solo con Copilot come funzione di completamento automatico nell’editor. Con GitHub Copilot Enterprise, l’azienda è convinta che, sulla base dei risultati dimostrati, sta moltiplicando drasticamente i guadagni di produttività di Copilot esistenti, aggiungendo un’ampia personalizzazione per consentire alle organizzazioni e ai team di ingegneri di ottenere di più, più velocemente e in modo più gratificante.

GitHub mette Copilot Enterprise a disposizione di tutte le organizzazioni per 39 dollari al mese per utente.

Insieme a GitHub Enterprise, la piattaforma end-to-end per gli sviluppatori, le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono ora iniziare a integrare l’intelligenza artificiale generativa in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software, dalla comprensione del codice esistente e delle best practice interne alla correzione dei bug e al miglioramento delle funzionalità, fino alla revisione accelerata del codice e oltre.

Sul sito di GitHub è possibile saperne di più su Copilot, su Copilot Enterprise e sul pricing.