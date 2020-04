Gestione crisi di impresa e revisione nelle nuove soluzioni cloud di Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia rilascia tre nuove soluzioni digitali in cloud per consentire a commercialisti e imprese di vigilare sullo stato di salute del business e di gestire elettronicamente i corrispettivi fiscali.

Per supportare i professionisti nella trasformazione della propria attività, la suite Genya si arricchisce infatti di due soluzioni appositamente studiate, Genya Crisi d’Impresa e Genya Revisya.

Le due soluzioni si collocano all’interno di una nuova famiglia di prodotti concepita per consentire al professionista di offrire, in modo semplice e affidabile, nuovi servizi nell’ambito della consulenza finanziaria e gestionale alle imprese sue clienti.

Genya Crisi d’Impresa e Genya Revisya sono applicazioni in cloud sviluppate in collaborazione con la società RSM, primaria Società di Revisione parte integrante di RSM International, il sesto network al mondo di società specializzate in consulenza e servizi finanziari.

L’aspetto della crisi d’impresa è stato declinato in due distinte soluzioni, per le esigenze sia degli studi di commercialisti sia delle imprese. Genya Crisi d’Impresa è rivolta al commercialista e costituisce lo strumento grazie al quale può fornire facilmente un servizio di consulenza aziendale e finanziaria ai propri clienti, mentre Arca Crisi d’Impresa è specificatamente ingegnerizzata per le Pmi e si presenta come modulo aggiuntivo del gestionale Erp Arca Evolution ed è integrato con la funzione di analisi dei flussi finanziari.

Genya Revisya è una soluzione in cloud che si rivolge al commercialista per dotarlo di strumenti adeguati alla nuova normativa che assoggetta numerose Pmi all’obbligo della revisione contabile. Genya Revisya guida il professionista nel corso dell’intero processo di revisione come da metodologia definita dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili).

Con l’obiettivo di supportare i professionisti nel processo di trasformazione digitale, la soluzione in cloud Corrispettivi Smart permette al professionista di recuperare e importare automaticamente in contabilità i dati dei corrispettivi elettronici emessi dai propri clienti dotati di registratore di cassa telematico.n Semplifica e velocizza la raccolta delle informazioni da contabilizzare grazie al Registro dei Corrispettivi “virtuale”, alimentato automaticamente e integrabile dal cliente.

Il nuovo modulo Arca Corrispettivi è invece dedicato in modo specifico alle imprese appartenenti al settore del commercio al dettaglio che utilizzano già Arca Evolution e permette loro di importare in contabilità i corrispettivi telematici in modo semplice ed automatizzato.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia evidenzia che “le nuove soluzioni in cloud puntano all’automazione semplice e gestibile di quanto richiesto dalle più recenti normative. Contemporaneamente i nostri clienti potranno, grazie agli strumenti di business intelligence integrati, concentrarsi di più sui servizi di consulenza”.