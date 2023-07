GenerativeShield di S2E: integrare i dati aziendali con l’AI generativa

S2E – Solutions to Enterprises, società di consulenza in ambito business technology 100% italiana – annuncia GenerativeShield, la soluzione SaaS di intelligenza artificiale nata per risolvere i rischi normativi e di riservatezza, oltre che di complessità, dovuti all’adozione di strumenti di AI generativa all’interno delle realtà aziendali italiane ed europee.

Per rispondere ai bisogni delle aziende, GenerativeShield prevede la possibilità di integrare in modo sicuro e semplice tecnologie di Generative AI per il potenziamento e sviluppo self-service di assistenti conversazionali intelligenti che interroghino i dati aziendali per fornire risposte precise e coerenti agli utenti che li utilizzano.

S2E ha scelto come piattaforma di sviluppo ed elaborazione Amazon Web Services – di cui è Partner Advanced – su regioni Cloud basate in Europa, che si avvantaggia quindi della normativa europea in tema GDPR a cui è conforme, prevedendo lo sviluppo di moduli conversazionali facilmente integrabili all’interno degli applicativi aziendali, oppure fruibili in modalità stand alone.

Con il diffondersi tra le organizzazioni dell’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, è parsa evidente la necessità crescente da parte delle imprese di trovare una concreta applicabilità della tecnologia all’interno della propria organizzazione, superando il compromesso tra adozione della tecnologia su casi d’uso specifici e privati che coinvolgono l’utilizzo dei dati aziendali, e l’incerta sicurezza e confidenzialità di quest’ultimi dovuta all’adozione di modelli pubblici come ad esempio ChatGPT.

“Generative Shield è una soluzione SaaS pensata per mitigare i rischi e le complessità legate all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa da parte delle organizzazioni. È parso chiaro come i benefici del suo impiego non possano prescindere da una integrazione sicura con il patrimonio informativo aziendale, necessario a fornire risposte specifiche per i diversi casi d’uso conversazionali delle aziende”, dichiara Andrea Cappelletti, Digital Transformation & Hyperautomation Business Unit Director di S2E.

“Inoltre, il valore della tecnologia si compie quando è integrato nella realtà aziendale, e negli applicativi che già oggi l’azienda usa. Per questo motivo ci concentriamo su una soluzione versatile dal punto di vista dell’integrazione. Da un punto di vista tecnologico, l’evoluzione è particolarmente veloce, in linea con l’evoluzione delle tecnologie e della maturità del mercato, e non sappiamo chi lo sviluppo del mercato decreterà come vincitore nel prossimo futuro. Su questo versante”, continua Cappelletti, “il nostro è un approccio plurale. La nostra unità dedicata alla Ricerca e Sviluppo, infatti, sta lavorando in ottica di ottimizzazione e perfezionamento dell’estrazione delle informazioni puntuali e referenziate dai dati aziendali, producendo contenuto solo in presenza di certezza e coerenza del dato aziendale con la domanda posta dall’utente, riducendo il rischio di allucinazione tipico delle tecnologie di AI Generativa. GenerativeShield si presenta come una piattaforma il cui funzionamento è agnostico al modello impiegato, focalizzata sul trattamento ed estrazione di informazioni aziendali certe, in totale sicurezza e confidenzialità”.

Principali caratteristiche di GenerativeShield di S2E