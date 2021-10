Garante Privacy: no al marketing con i dati degli utenti di Linkedin

Il Garante per la Privacy ha ammonito un’agenzia immobiliare per tentata vendita su Linkedin e l’ha sanzionata per non aver fornito riscontro alle richieste di informazioni

Il Garante per la privacy, intervenendo su un’agenzia immobiliare che aveva proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti di Linkedin, ha sottolineato che “le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio“.

Linkedin, riporta la nota del Garante,, ha come finalità lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro e non prevede che gli utenti del social network possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

In tale contesto, per il Garante, non ha rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti del social.

Ciò che conta è la finalità, e nel caso in esame era i promozionale, per cui il messaggio è stato inviato.

Tale finalità, per il Garante è stata in contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione a Linkedin.

Rilevato l’illecito il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative.

Le attenuanti

Il Garante per la Privacy ha ritenuto la misura sufficiente e proporzionata, considerando il fatto che si tratta di una piccola impresa, esposta alla crisi economica causata dalla pandemia, che non risultano ulteriori procedimenti a suo carico e che si è trattato di un solo contatto diretto alla reclamante.

L’agenzia ha comunque dovuto subire una sanzione di 5.000 euro per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza.